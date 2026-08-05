La Selección Mexicana Sub-23 clasificó a la Semifinal de los Juegos Caribeños 2026 tras golear a Panamá por 4-0. Gael García Ortega anotó un golazo para abrir el marcador.

Al igual que en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana Sub-23 tiene como base de su plantilla a jugadores de Chivas. Uno de ellos es Gael García Ortega, quien en el primer tiempo anotó un golazo de cabeza para abrir el marcador ante Panamá por los Cuartos de Final de los Juegos Centroamericanos 2026.

A lo largo de los últimos meses el Rebaño Sagrado se ha destacado por no tener ningún tipo de problema para ceder a diferentes futbolistas al Tri. Sin embargo, las críticas aparecen cuando la directiva rojiblanca decidió bajar a cuatro de sus estrellas para el Juego de las Estrellas de la Major Leagues Soccer.

En medio del inicio del Apertura 2026 y la Leagues Cup, la Selección Mexicana Sub-23 lleva adelante su participación en los Juegos Centroamericanos 2026. El Tri disputó los Cuartos de Final ante Panamá y se impuso por goleada tras ganar 4-0.

Gael García Ortega anotó golazo para el Tri Sub-23. (Foto: IMAGO7)

El encargado de abrir el marcador fue nada menos que Gael García Ortega, una de las joyas protegidas de Gabriel Milito en Chivas. El canterano se elevó y mostró una gran técnica al inclinarse hacia atrás para cabecear con potencia a la portería rival.

Chivas presente en la Selección Mexicana Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 tendrá acción esta noche cuando enfrente a Panamá por los Cuartos de Final del Campeonato de la CONCACAF. Se espera que Sebastián Liceaga, Hugo Camberos y Samir Inda vayan de arranque, mientras que Santiago Sandoval seguramente va a esperar en el banco de suplentes.

Gael García Ortega en Chivas Sub-20