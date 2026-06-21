Desde que Gabriel Milito se convirtió en entrenador de Chivas, no ha parado de confiar en diferentes jugadores de las fuerzas básicas. Uno de los primeros que cobijó bajo su ala fue Gael García Ortega, el canterano más joven que hizo la primera pretemporada bajo la gestión del técnico argentino. La joya rojiblanca fue una de las figuras en la Final del Clausura 2026 ante América, pero a diferencia de otros inicios de campeonato no fue llevado por el timonel rojiblanco. ¿Qué sucedió?

Ni bien se puso el buzo del Guadalajara, el técnico argentino dejaba claro a la directiva y a la afición que él iba a tener en cuenta los jóvenes de la cantera que estaban listos mental, física, técnica y tácticamente para jugar en primera división. Desde su llegada solo mantuvo a Armando González, Santiago Sandoval, Sergio Aguayo, Miguel Gómez, Samir Inda y Hugo Camberos. El resto a pelear en Verde Valle como sucedió con Leonardo Jiménez.

Uno de los futbolistas que sorprendió en la lista de convocados de Gabriel Milito para la pretemporada del Apertura 2025 fue el de Gael García Ortega. El canterano tenía 16 años y cumplió los 17 en plenos trabajos con un primer equipo que contaba con jugadores como Chicharito Hernández, Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Alan Mozo e Isaác Brizuela. Es más, en el primer amistoso de pretemporada fue titular, pero para el torneo regresó a fuerzas básicas y fue convocado a la Selección Sub-17 a disputar el Mundial 2025.

Gael García Ortega no fue convocado a la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Para el Clausura 2026, el técnico argentino volvió a tenerlo en cuenta para la pretemporada, pero no debutó oficialmente en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, volvió a ser clave en la Sub-21 en la increíble consagración del Rebaño Sagrado en la Final frente a América. De cara al Apertura 2026 era uno de los canteranos que uno se imaginaba en la pretemporada, pero en esta ocasión no fue tenido en cuenta por el timonel rojiblanco. ¿Qué sucedió?

De momento, Chivas ni ninguno de sus insiders comunicó por qué Gael García Ortega no fue llevado a la pretemporada. Sin embargo, se puede suponer que ante la llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda se ha robustecido el mediocampo de jugadores creativos como él. A su vez, es un hecho que Milito lo tiene visto y aprovechó la oportunidad para ver a otros jugadores de fuerzas básicas como Hugo Mata.