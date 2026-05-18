La Sub-21 rojiblanca conquistó el Clausura 2026 con una generación repleta de talento, liderada por futbolistas que ya comienzan a llamar la atención en el primer equipo.

La consagración de Chivas Sub-21 en el Clausura 2026 dejó mucho más que un título en las vitrinas. El equipo dirigido por Luis Arce mostró una generación repleta de talento, personalidad y futbolistas que ya comienzan a llamar la atención dentro de Verde Valle. Algunos incluso ya tuvieron experiencias con Gabriel Milito en el primer equipo, mientras que otros se consolidaron como piezas fundamentales durante toda la campaña. Estas fueron algunas de las grandes figuras del campeonato rojiblanco.

Yohan Orozco

El futbolista rojiblanco con más minutos disputados en todo el torneo, acumulando 1440. Uno de los pilares defensivos con apenas 19 años. Puede desempeñarse central zurdo, stopper o lateral izquierdo. Su capacidad para adaptarse a distintas facetas y su regularidad durante toda la temporada lo colocan como uno de los grandes proyectos a futuro dentro de la cantera.

(Imago7)

Diego Covarrubias

El mediocampista de 19 años disputó 17 partidos y rondó los 1.400 minutos, siendo otro de los hombres de confianza de Luis Arce en la mitad de la cancha. Más orientado a la recuperación, el despliegue y la intensidad que al brillo con balón, fue el equilibrio del equipo durante gran parte del campeonato. Además, ya recibió una convocatoria de Gabriel Milito para amistosos del primer equipo en Estados Unidos.

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Diego Latorre

Centrodelantero de 20 años, anotó siete goles en 15 partidos. El atacante se perdió parte de la Liguilla debido a que estuvo contemplado por Gabriel Milito ante la ausencia de la Hormiga González, llegando incluso a ocupar un lugar en el banco del primer equipo. Con buen físico, presencia en el área y olfato goleador, terminó consolidándose como una de las referencias ofensivas más importantes del torneo.

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Robinho Romero

Bajo los tres palos destacó Robinho Romero, portero de 20 años que desde hace tiempo viene generando muy buenas sensaciones dentro del club. Su juego con los pies y su personalidad lo llevaron a entrenar frecuentemente con el primer equipo, ocupando en varios momentos el lugar de tercer portero detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley. Durante la campaña Sub-21 volvió a demostrar seguridad y liderazgo desde el arco.

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Diego Rosales

En defensa también sobresalió Diego Rosales, uno de los capitanes del equipo campeón. El mexicoamericano de 20 años, formado en la cantera de Los Ángeles Galaxy, se afianzó rápidamente como una pieza importante gracias a su fortaleza física, salida de balón y capacidad para defender espacios amplios. Puede jugar como stopper derecho, lateral o central y además aportó dos goles durante el campeonato.

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Hugo Mata

Hugo Mata fue otro de los futbolistas que alternó entre la Sub-21 y el primer equipo. El atacante de 20 años disputó 17 partidos y anotó tres goles antes de perderse la Liguilla por estar contemplado por Gabriel Milito. Incluso ya debutó en un amistoso frente al Atlas en Estados Unidos. Su técnica, desequilibrio y personalidad para encarar lo convierten en un mediapunta con mucho potencial.

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Carlos Fernando Corona

Uno de los grandes cerebros del equipo. A sus 22 años, el mediocampista creativo terminó siendo el gran referente futbolístico y el capitán del equipo. Pese a atravesar molestias físicas que le impidieron jugar los últimos encuentros de la Liguilla desde el inicio, logró volver para la Final y levantar el trofeo en Coapa. Su visión de juego, golpeo de balón y calidad técnica lo posicionan como un futbolista que parece preparado para dar el salto al Tapatío o incluso pelear un lugar más arriba.

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Gael García Ortega

Entre las mayores joyas de la cantera aparece Gael García. Con apenas 17 años y 11 meses, el mediocampista ofensivo ya es considerado uno de los talentos más importantes de su generación. Durante el Clausura 2026 se consolidó como figura del Sub-21, aportó tres goles y mostró una combinación de creatividad, dinámica y personalidad muy poco habitual para su edad. Fue capitán de la Selección Mexicana Sub-17 en la última Copa del Mundo y ya sumó minutos en amistosos bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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Leonel Calderón

Por la banda izquierda brilló Leonel Calderón, carrilero ofensivo que terminó el torneo con cuatro goles en apenas nueve partidos. Formado en la cantera de Xolos de Tijuana, donde compartió generación con Gilberto Mora, llegó a Chivas y rápidamente comenzó a destacar gracias a su profundidad, desborde y capacidad para llegar al gol. Su producción ofensiva durante el campeonato fue una de las grandes sorpresas positivas del equipo.