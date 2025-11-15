El Apertura 2025 ingresa en su etapa definitoria para las distintas categorías de la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara han disfrutado en este torneo de su canterano, Armando González, quien terminó como campeón de goleo y ahora buscará continuar con su gran momento en la Fiesta Grande del futbol mexicano.
Con 12 anotaciones, la Hormiga quedó igualado junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis), volviendo a poner a un campeón de goleo rojiblanco, algo que no sucedía desde 2019 con Alan Pulido. Detrás suyo, quedaron otros goleadores en distintas categorías, por lo que repasamos cuyos nombres.
Mientras la Hormiga fue el líder de goleo del primer equipo, el Tapatío tuvo a Sergio Aguayo, quien aportó ocho anotaciones en la campaña del Filial rojiblanco en la Liga de Expansión, aunque no alcanzaron para clasificar a Liguilla. De hecho, Guadalajara anunció la salida de Arturo Ortega, entrenador que no pudo sacar lo mejor de una camada muy interesante.
Más abajo, todavía en categorías netamente formativas, Chivas Sub-21 dirigido por Pepe Meléndez tuvo a Leonardo Torres con cinco anotaciones; por su parte, en el Sub-19 los máximos anotadores terminaron con apenas cuatro: Ian Torres y Esteban Mendoza. Un caso particular es el de Maximiliano Bustos, quien anotó con ambas categorías.
Tabla de goleo completa de Chivas en el Apertura 2025
- Armando González – 12
- Sergio Aguayo – 8
- Vladimir Moragrega – 6
- Leonardo Torres – 5
- Diego Latorre – 4
- Ian Torres – 4
- Esteban Mendoza – 4
- Maximiliano Bustos – 4
- Roberto Alvarado – 3