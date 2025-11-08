La categoría Sub-21 de Chivas se metió a la Liguilla del Apertura 2025 con una actuación determinante de Diego Latorre, autor de un doblete en el triunfo 3-2 ante Monterrey. El atacante, apodado “Gambetita”, abrió el marcador empujando a la red un centro preciso de Raúl Nuño, y más tarde amplió la ventaja con un golazo de otro nivel: giró de espaldas al arco, condujo unos metros y sacó un remate ajustado desde fuera del área, imposible para el portero rival.

Su actuación fue clave en un partido lleno de emociones, que terminó definiendo la clasificación del equipo dirigido por Pepe Meléndez, que finalizó en la octava posición con 26 puntos. Latorre es uno de los casos más interesantes de desarrollo dentro de la estructura rojiblanca. A los 20 años, ya alterna minutos con el Tapatío en la Liga de Expansión, donde este torneo sumó varias titularidades por delante de nombres como Vladimir Moragrega o Sergio Aguayo.

Tras la eliminación del filial, bajó al Sub-21 y respondió con goles en el momento más importante del semestre. Su historia tiene un origen poco habitual: llegó a Chivas procedente del Club Atlético Tlaxiaca, de la Liga TDP. Allí forjó su carácter competitivo antes de brillar en el Torneo del Sol, donde fue campeón con la Zona Centro y goleador del certamen. Su rendimiento llamó la atención de los visores del entonces comité deportivo liderado por Fernando Hierro, que lo invitó a realizar pruebas en Verde Valle.

Antes de este cierre de torneo, Latorre ya había dejado una gran impresión durante el amistoso disputado en junio entre Chivas y Tapatío en Colima, donde anotó un golazo de chilena que sorprendió al propio Gabriel Milito y a los aficionados presentes. Aquella acción marcó un punto de inflexión para su confianza y confirmó que el Rebaño tiene en casa a un delantero con olfato y recursos técnicos.

Además, el joven atacante mantiene un vínculo muy especial con el club: “Mi papá es fanático de Chivas, mis dos hermanas también, y toda mi familia apoya al equipo. Por eso, para mí es un orgullo enorme representar este escudo y vestir esta camiseta”, había contado en diálogo con Rebaño Pasión tiempo atrás, cuando llegó a la institución rojiblanca.

Así se jugará la Liguilla Sub-21

Con la victoria ante Monterrey, Chivas finalizó en el octavo puesto y enfrentará a Tigres UANL (1°) en los Cuartos de Final de la Liguilla. Así se jugarán los cruces del Apertura 2025: