En silencio, lejos de los reflectores y sin hacer ruido mediático, Sebastián Bucio comenzó a construir su camino dentro del Club Deportivo Guadalajara. El joven delantero, que llegó a Chivas procedente de Toluca, atraviesa un momento clave de su proceso formativo, luego de completar el último año defendiendo los colores del Sub-19 rojiblanco, con la mira puesta en un posible salto al Tapatío.

Nacido en enero de 2006, de 19 años, Bucio se formó futbolísticamente en las Fuerzas básicas de los Diablos Rojos, donde recorrió distintas categorías juveniles hasta consolidarse como atacante en divisiones mayores. En Toluca fue considerado un delantero móvil, con buen uso del cuerpo y capacidad para atacar los espacios, virtudes que llamaron la atención del área deportiva de Chivas, que decidió incorporarlo como una apuesta a mediano plazo.

Sebastián Bucio en festejo de gol con Chivas Sub-19 (Imago7)

Su llegada a Verde Valle se dio a finales de 2024, en una etapa de reconfiguración profunda del proyecto formativo del club. Durante la temporada reciente, Bucio compitió en la Sub-19, donde jugó nueve partidos y marcar un gol, por lo que va adaptándose progresivamente a la identidad rojiblanca y al ritmo competitivo del club. También llegó a ver acción con la Sub-21 en un partido.

Ahora, con un año completo de adaptación cumplido, su nombre podría ser interesante para empezar a aparecer en la nómina del Tapatío, último escalón competitivo antes del primer equipo. La posibilidad de dar el salto a la Liga de Expansión MX representa un paso natural para un futbolista que busca acelerar su maduración competitiva y medirse ante futbolistas profesionales.

El énfasis de Chivas en la captación de talento

El caso de Sebastián Bucio refleja una de las apuestas constantes de Chivas: detectar talento joven en otros clubes, formarlo en casa y potenciarlo dentro de su propia estructura. El ex jugador Toluca avanza en su proceso y su próximo paso podría ser el Tapatío.