Chivas y América se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que ambas aficiones esperan con enorme expectativa y que los propios jugadores ya comenzaron a calentar en la previa. Mientras el Rebaño Sagrado busca sumar su sexta victoria consecutiva en el Clausura 2026, las Águilas llegan con la presión de salir de su bache futbolístico y demostrar que pueden competir ante el mejor equipo del torneo.

A pesar de no haber podido vencer al Olimpia de Honduras en el Estadio Ciudad de los Deportes, los jugadores del América se han mostrado confiados de cara al duelo contra Chivas. Un ejemplo claro fue Brian Rodríguez, quien apenas ha marcado un gol en el semestre, pero no dudó en mandar una advertencia al Guadalajara en la previa del partido más importante del fútbol mexicano.

Al finalizar el encuentro ante Olimpia, Rodríguez fue cuestionado sobre el Clásico Nacional con la frase “¿Se viene un partido bravo para el Clásico?”, a lo que respondió sin dudar: “Sí, para ellos (Chivas)”. Sus declaraciones buscan encender el ambiente previo al duelo, aunque los resultados del América no respaldan del todo esa confianza en el presente torneo.

Incluso, varios aficionados en redes sociales se burlaron de la declaración del uruguayo, recordándole que venía de empatar sin goles ante un equipo hondureño en su propia casa. Sin embargo, sus palabras lograron ponerle “picante” al Clásico, aunque será en el Estadio Akron donde los protagonistas deberán respaldar sus declaraciones con fútbol.

Los jugadores del América saben que no son favoritos ante Chivas

En otra entrevista, Israel Reyes fue cuestionado sobre su sentir al saber que Chivas parte como favorito para ganar el Clásico Nacional. Si bien el seleccionado mexicano bromeó al inicio, terminó reconociendo que esa etiqueta los motiva a querer cambiar la narrativa y demostrar que pueden competirle al líder del torneo. Ahora, solo queda esperar al sábado para que sea el partido el que defina quién tenía razón.