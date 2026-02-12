Las Chivas de Guadalajara atraviesan un momento inmejorable en el Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo rojiblanco ha ganado sus cinco primeros partidos del torneo, se mantiene en la cima de la clasificación y muestra una identidad clara bajo la conducción de Gabriel Milito. En ese funcionamiento colectivo que combina intensidad, orden y profundidad por las bandas, varios nombres sobresalen y uno de ellos es el de Richard Ledezma, convertido en pieza clave del once titular.

La confianza del cuerpo técnico en el lateral derecho tiene una explicación clara. Alan Mozo era el titular en ese sector hasta la llegada de Richard Ledezma, quien arribó a Chivas procedente del PSV Eindhoven y como agente libre, pero el mexicoamericano se ganó rápidamente el puesto. Con proyección ofensiva, buen manejo de balón y presencia constante en campo rival, Richy se adueñó de la banda derecha y hoy es una de las piezas más estables dentro del once de Gabriel Milito.

Ese impacto se refleja en un dato estadístico más que contundente: desde que llegó a la Liga MX, no existe otro lateral o carrilero que haya producido más goles que Richard Ledezma, con un total de ocho participaciones directas entre goles y asistencias. Una cifra que lo coloca entre los más influyentes y que confirma su aporte al Rebaño Sagrado.

Por otro lado, el gran presente a nivel club también comenzó a tener repercusión internacional. Y es que Ledezma ya debutó recientemente con la Selección Mexicana y su crecimiento sostenido lo posiciona como un serio candidato a meterse en la pelea final por un lugar en la lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Si mantiene este nivel, no hay dudas de que podría meterse en la nómina final.

La palabra de Richard Ledezma sobre su momento y el Clásico Nacional

Richard Ledezma atraviesa este gran momento con plena conciencia de lo que está construyendo en Guadalajara. El lateral reconoció recientemente que se siente en un punto alto de su carrera y con un fuerte sentido de pertenencia hacia el club. “Estoy viviendo mi mejor versión de Richard Ledezma y me la estoy pasando muy bien acá en Guadalajara. Es un sueño, la verdad (…) ganar la 13 con Chivas”, expresó en charla con TV Azteca. Además, ya con la mira puesta en el Clásico Nacional ante América, anticipó un duelo exigente, pero dejó en claro la ambición del plantel: “Muy difícil, pero vamos a luchar para hacer todo lo posible para sacar los tres puntos”.