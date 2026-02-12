Matías Almeyda es uno de los nombres más queridos por la afición de Chivas en los últimos tiempos. Su exitoso paso como entrenador, coronado con títulos y una identidad clara, lo convirtió en un referente eterno para el Guadalajara. Por eso, cada movimiento del “Pelado” genera seguimiento permanente, más aún cuando en el pasado reciente estuvo cerca de volver a la Liga MX tras finalizar su etapa en el AEK Atenas, con sondeos tanto de Monterrey como del propio Rebaño.

Finalmente, Almeyda optó por continuar su carrera en Europa y asumió el desafío de dirigir al Sevilla, un club histórico que atraviesa un proceso de reconstrucción tras varias temporadas irregulares. Un escenario complejo que hoy vuelve a colocar su nombre bajo los reflectores, en medio de un momento deportivo adverso del conjunto andaluz.

Sevilla ganó sólo uno de sus últimos siete partidos (Flashcore)

El Sevilla suma apenas una victoria en sus últimos siete partidos de LaLiga, racha que lo mantiene a solo tres puntos de la zona de descenso. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Girona, un punto que sirvió para cortar una serie negativa, pero que no alcanza para disipar las dudas alrededor del equipo.

¿Sevilla despide a Matías Almeyda?

Ante este contexto, el presidente José María del Nido Carrasco salió públicamente a respaldar al entrenador argentino y pidió entender el panorama general del club. “Me gustaría poner en contexto la situación. En los últimos años, el Sevilla toma una serie de decisiones con la finalidad de consolidar al equipo en la Champions y disputar la posibilidad de levantar títulos”, explicó.

El propio mandatario reconoció errores de gestión y dejó en claro que Almeyda cuenta con total apoyo. “Se toman decisiones que no son acertadas, hemos hecho autocríticas. Ahora el Sevilla compite con plantillas menos caras, y Almeyda es una pieza más. La confianza es absoluta”, afirmó, antes de reforzar su postura: “Con Matías hablo y lo veo todos los días. Está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar este Sevilla FC”, despejando, al menos por ahora, cualquier escenario de despido.