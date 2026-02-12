El Clásico Nacional de este Clausura 2026 encuentra a Chivas atravesando un momento inmejorable: cinco triunfos en cinco partidos, paso perfecto en el torneo y la posibilidad de jugar como local ante su acérrimo rival. Del otro lado, América llega envuelto en dudas luego de dejar una imagen preocupante frente a Olimpia de Honduras, con un empate 0-0 que encendió las alarmas en Coapa.

En ese escenario, el duelo también se juega fuera de la cancha, con viejas historias de mercado que vuelven a tomar fuerza. Hoy, tres jugadores que forman parte importante del proyecto deportivo de Guadalajara, en el pasado estuvieron en el radar para llegar al América, aunque por distintos motivos acabaron vistiendo los colores rojiblancos.

Brian Gutiérrez es el ejemplo más reciente. Cuando todavía en Chicago Fire, tanto América como Monterrey siguieron de cerca su situación, pero fue Chivas el que se movió rápido y logró encaminar su fichaje. Más allá de lo contractual, luego quedó claro que el jugador traía una inclinación personal por jugar en el Rebaño, alimentada por una fuerte conexión familiar con el club.

El caso de Efraín Álvarez también resulta representativo. El atacante mexicano estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del América cuando pertenecía a Xolos de Tijuana, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Chivas aprovechó ese escenario, presentó una oferta más sólida tanto para el club como para el jugador y terminó cerrando su incorporación. El ’10’ rojiblanco también se encargó de dejar en claro que estaba identificado con el Guadalajara.

Richy y Efra llegaron al Rebaño el semestre pasado y se convirtieron en pilares dentro del 11 inicial (Imago7)

Por su parte, Richard Ledezma también estuvo en carpeta de las Águilas como opción para el lateral derecho, a sabiendas de que se iría en libertad de acción del PSV Eindhoven. El propio futbolista aclaró que ese interés nunca se tradujo en una propuesta formal, que en cambio sí llegó desde Guadalajara, club al que siempre había tenido como una opción prioritaria para jugar en México.

Bonus track: Diego Campillo

A esta lista se suma un episodio menos conocido. Tras salir cedido a FC Juárez, América mostró interés en Diego Campillo. Incluso, desde la frontera se analizó la posibilidad de ejecutar la opción de compra con la intención de revenderlo posteriormente a las Águilas. Finalmente, esa operación no prosperó y el canterano terminó manteniendo su vínculo con el Rebaño.