Chivas se enfrentará al América este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, en un Clásico Nacional que ya genera enorme expectativa no solo por lo que puedan mostrar ambos equipos en la cancha, sino también por el ambiente que los propios jugadores han comenzado a calentar con declaraciones previas al partido.

Sin embargo, la mayor preocupación de la afición rojiblanca es la lesión de Luis Romo, quien salió con evidentes molestias del partido ante Mazatlán y encendió las alarmas al hacer pensar que podría tratarse de un desgarre que lo dejaría fuera varias semanas. Hasta ahora no ha habido confirmación oficial de su diagnóstico, pero la cuenta oficial de Chivas publicó un mensaje que ha ilusionado a toda la afición con su posible participación en el Clásico.

A través de Instagram, el Guadalajara compartió el texto “Listos para el entreno de hoy” acompañado de un carrusel de fotos del entrenamiento, en el que aparece un muy sonriente Luis Romo junto a sus compañeros. De inmediato, la afición comenzó a preguntarse si el capitán estará disponible este sábado, pues su presencia en las imágenes sugiere que podría entrenar con normalidad en la semana previa al duelo ante América.

La situación genera aún más misterio considerando que la molestia de Romo se veía sumamente grave ante Mazatlán, e incluso el propio jugador declaró en el campo que “se había roto”. La ausencia de un parte médico oficial alimenta la teoría de que Chivas estaría guardando su disponibilidad como sorpresa para no revelar la alineación ante su máximo rival.

Chivas tampoco ha dado noticias de José Castillo, quien inicialmente estaba contemplado

Al igual que con Luis Romo, Chivas tampoco ha confirmado oficialmente la situación de José Castillo, quien también salió con molestias, aunque Gabriel Milito aseguró que no se trataba de algo grave. Todo apunta a que el Guadalajara está jugando el Clásico desde su departamento de comunicación, dejando en duda qué jugadores estarán disponibles el sábado y cuáles no, buscando no dar ventajas estratégicas al América.