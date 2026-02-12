El Clásico Nacional está cada vez más cerca, en donde Chivas se mantiene como el amplio favorito para conseguir el triunfo tras la débil presentación del América a media semana contra el Olimpia de Honduras; sin embargo, Ricardo Ferretti aseguró que sabe cuál será el plan de juego de los azulcremas contra el Rebaño.

Debido a que futbolísticamente el Guadalajara es superior a las Águilas, el Tuca confirmó que su compatriota, André Jardine, apelará a su fortaleza defensiva y cerrará espacios para impedir que los rojiblancos le hagan daño, dejando en claro que si los tapatíos se descuidan mientras atacan, podrían llevarse una terrible sorpresa.

“Yo veo superior a Chivas. Inclusive desde antes dije que este partido lo ganaba Chivas. Es un Clásico y en un Clásico todo puede pasar. Aunque haya un gran favoritismo como en el último y lo ganó Chivas.

“Reducir espacios y jugar al contraataque y André Jardine sabe hacer bastante bien ese sistema. A sus jugadores les gusta, porque tiene jugadores para utilizar este sistema del contraataque y Chivas va a tener la obligación de salir a atacar, pero cuidado, que no se enganchen.

“Atacar es una cosa y salir a lo loco, a querer demostrar cosas que no tiene caso es otra. Si América los espera y reduce bien los espacios, tiene que marcar muy bien en ataque la defensa de Chivas“, advirtió el Tuca en ESPN.

Tuca Ferretti señaló clave del éxito de Gabriel Milito en Chivas

“Gabriel Milito logró limpiar todos los problemas, porque antes de su llegada era un desastre y este hombre logró limpiar las cosas y aumentar el nivel futbolístico de muchos jugadores tanto en lo individual como en lo colectivo. Pienso que está es lo grande que ha hecho Milito con Chivas”, concluyó el extimonel rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.