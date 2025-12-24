Chivas ya se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito estaría cerca de mantener en el primer equipo a Pájaro Méndez y Sergio Aguayo para el siguiente torneo, por lo que el plan B fue activado ante la falta de refuerzos.

A lo largo de la gestión que llevó adelante de momento el entrenador argentino fue ir poco a poco abasteciéndose de jugadores de las fuerzas básicas. El Apertura 2025 sirvió para la consagración de Armando González y un Santiago Sandoval imparable que fue titular hasta la Liguilla, mientras que Samir Inda debutó con un golazo y Miguel Gómez quedó como excelente suplente en la lateral derecha anulando de la mejor manera a Allan Saint-Maximin en el Clásico Nacional.

De cara al Clausura 2026, Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca en el debut por la jornada uno. En medio de este contexto dan a conocer que Gabriel Milito tiene pensado sumar a dos canteranos que le han gustado en la pretemporada de Isla Navidad.

Gabriel Milito esta muy interesado en mantener en el primer equipo de Chivas a 2 canteranos. (Foto: IMAGO7)

“Lo que sé es que el Pájaro Méndez, Sergio Aguayo han gustado. Los dos han terminado de gustar. Ambos jugadores de buen torneo el anterior con Tapatío, a pesar de que los resultados no fueron los mejores, y podrían considerarse hasta refuerzos en el caso de que se confirme su permanencia. Si vamos a los titulares Campillo, Romo y Castillo, y si vamos a los suplentes Aguirre, Tiba y Micky Tapias y faltaría ahí un reserva. En el ataque fue igual. El torneo pasado Milito tuvo cuatro jugadores en el ataque que eran Hormiga, Chicha, Pulido y Wilke. Se van tres queda Hormiga, vino Sepu, vino el 4k y queda uno disponible que me parece que será el que tome Sergio Aguayo”, reveló Jesús Bernal en ESPN.

¿Qué refuerzos llegaron a Chivas para el Clausura 2026?

De cara al Clausura 2026, Chivas cerró la llegada de Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, y Brian Gutiérrez, de Chicago Fire. Cabe destacar que para Tapatía sumó a Ángel Chávez, de Necaxa, y estaría por cerrar el fichaje de Jesús Hernández, de Querétaro.