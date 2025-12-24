Chivas ya se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito estaría cerca de mantener en el primer equipo a Pájaro Méndez y Sergio Aguayo para el siguiente torneo, por lo que el plan B fue activado ante la falta de refuerzos.
A lo largo de la gestión que llevó adelante de momento el entrenador argentino fue ir poco a poco abasteciéndose de jugadores de las fuerzas básicas. El Apertura 2025 sirvió para la consagración de Armando González y un Santiago Sandoval imparable que fue titular hasta la Liguilla, mientras que Samir Inda debutó con un golazo y Miguel Gómez quedó como excelente suplente en la lateral derecha anulando de la mejor manera a Allan Saint-Maximin en el Clásico Nacional.
De cara al Clausura 2026, Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca en el debut por la jornada uno. En medio de este contexto dan a conocer que Gabriel Milito tiene pensado sumar a dos canteranos que le han gustado en la pretemporada de Isla Navidad.
“Lo que sé es que el Pájaro Méndez, Sergio Aguayo han gustado. Los dos han terminado de gustar. Ambos jugadores de buen torneo el anterior con Tapatío, a pesar de que los resultados no fueron los mejores, y podrían considerarse hasta refuerzos en el caso de que se confirme su permanencia. Si vamos a los titulares Campillo, Romo y Castillo, y si vamos a los suplentes Aguirre, Tiba y Micky Tapias y faltaría ahí un reserva. En el ataque fue igual. El torneo pasado Milito tuvo cuatro jugadores en el ataque que eran Hormiga, Chicha, Pulido y Wilke. Se van tres queda Hormiga, vino Sepu, vino el 4k y queda uno disponible que me parece que será el que tome Sergio Aguayo”, reveló Jesús Bernal en ESPN.
¿Qué refuerzos llegaron a Chivas para el Clausura 2026?
De cara al Clausura 2026, Chivas cerró la llegada de Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, y Brian Gutiérrez, de Chicago Fire. Cabe destacar que para Tapatía sumó a Ángel Chávez, de Necaxa, y estaría por cerrar el fichaje de Jesús Hernández, de Querétaro.