Chivas regresó a Guadalajara luego de haber llevado adelante la pretemporada en Isla Navidad para el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que el objetivo de Amaury Vergara con el Rebaño Sagrado es quedarse con el campeonato.

Lo vivido en el Apertura 2025 renovó las sensaciones en la afición debido a que el equipo fue en busca de resultados. Es más, puso contra las cuerdas a un Cruz Azul que ni bien logró la ventaja se tiró para atrás a pesar de tener una brutal plantilla con extranjeros.

De cara al Clausura 2026, Chivas se alistó de la mejor manera para el inicio del Clausura 2026 cuando debute contra Pachuca. Tras lo sucedido en Isla Navidad, Jesús Bernal reveló que Amaury Vergara se plantea el objetivo de que el Rebaño Sagrado sea campeón.

“Amaury Vergara lo tiene muy claro. Él quiere a sus Chivas campeonas, quiere a su Rebaño Sagrado campeón y por ende pues han estado trabajando en consecuencia para conseguirlo. En la cúpula del Guadalajara dejó buenas sensaciones el trabajo inicial de Gabriel Milito. El hecho de que el equipo haya alcanzado los Cuartos de Final, que se haya repuesto del mal arranque que tuvieron en fin todas las circunstancias que se fueron viviendo en el campeonato anterior y por eso es que la meta ha quedado más alta”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “El torneo pasado esa primera meta alcanzar era precisamente convertirse en un equipo clasificado a la liguilla de forma directa Lo obtuvieron lo pudieron lograr y hoy tiene que subir ese rasero. Por eso les digo la directiva lo tiene superclaro y quieren el título para el próximo torneo”.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

Chivas debutará en el Clausura 2026 de la Liga MX ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.