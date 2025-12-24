En Chivas, la numeración de las camisetas no es un detalle menor. A diferencia de otros clubes, el Guadalajara cuenta con dorsales que no están disponibles para los jugadores, ya que fueron retirados por su peso histórico o simbólico dentro de la institución. Se trata de los números 8, 12 y 22, los cuales no pueden ser utilizados en competencias oficiales y forman parte de la identidad del club.

El número 8 fue retirado en honor a Salvador “Chava” Reyes, una de las máximas leyendas en la historia del Guadalajara. Goleador histórico del club y figura clave en la época más exitosa del Rebaño, su dorsal quedó fuera de circulación como reconocimiento a su legado deportivo y a su impacto en el crecimiento institucional de Chivas.

Homenaje a Salvador Reyes en el Museo de Chivas (Imago7)

Otro dorsal que permanece retirado es el 22, utilizado por José “Pepe” Martínez, futbolista del primer equipo que falleció trágicamente en 1981 en un accidente automovilístico cuando viajaba con la delegación rojiblanca. Desde entonces, el club decidió inmortalizar ese número como señal de respeto y memoria, evitando que vuelva a ser utilizado por otro jugador.

El 12, en cambio, tiene un significado distinto. No corresponde a ningún futbolista en particular, sino que fue retirado como homenaje a la afición, considerada el “jugador número 12”. De esta manera, Chivas reconoce de forma permanente el papel del público rojiblanco como parte fundamental del equipo, tanto en el Estadio Akron como en cada sede donde juega el club.

Estos dorsales retirados explican por qué ciertos números no entran en discusión cada vez que llega un refuerzo al Guadalajara. Más allá de los movimientos de mercado, el club mantiene firme esta política como parte de su tradición, dejando en claro que hay camisetas que representan historia, identidad y respeto, y que no vuelven a ponerse en juego.