Chivas ya regresó de la pretemporada que realizó en Isla Navidad y el equipo se tomará tres días de descanso. Por otro lado, el Guadalajara regresará a los trabajos para realizar un pequeño entrenamiento para luego emprender viaje para enfrentar a Irapuato en duelo de preparación.

En medio de este contexto, Armando González volvió a ser noticia debido a que fue elegido como mejor jugador del Apertura 2025. A su vez, el mercado de pases sigue muy activo para el Guadalajara debido a que se estaría por dar la llegada de Jesús Hernández para Querétaro, mientras que se rumorea la posible llegada de Cristina Feeral a femenil. Por otro lado, Sebastián Córdova se acerca a Toluca y Bruce El-mesmari será refuerzo de Cancún FC.

Armando González elegido como el jugador del Apertura 2025

Como se sabe, Armando González tuvo un Apertura 2025 consagratorio ya que se consagró campeón de goleo junto a Paulinho y Joao Pedro tras anotar 12 goles. La Liga MX dio a conocer la decisión luego de que la afición lo haya votado.

Pachuca hace pedido a Chivas por Érick Gutiérrez

Uno de los futbolistas que Chivas pretende vender para el Clausura 2026 es Érick Gutiérrez, quien ya no entra en planes. En medio de este contexto, José María Garrido dio a conocer que Pachuca es uno de los grandes interesados, pero le piden a la directiva rojiblanca bajar el precio de venta del mediocampista.

Chivas cerca de fichar a jugador de Querétaro

Ayer por la tarde se dio a conocer que Chivas estaba cerca de cerrar la llegada de un canterano de Querétaro. Se trata de Jesús Hernández, atacante de los Gallos Blancos, que estaría a una firma de convertirse en jugador del Guadalajara y sumarse a las filas del Tapatío.

Sebastián Córdova más lejos de Chivas

Como se sabe, en el último semestre trascendió que Sebastián Córdova habría sido ofrecido a Chivas, pero fue rechazado. Con el correr de las semanas se alejó más y ayer se dio a conocer que estaría al caer su llegada al Toluca de Antonio Mohamed.

Bruce El-Mesmari a Liga de Expansión

Bruce El-Mesmari llegó a Chivas en el 2023 como una de las joyas que América no le había dado lugar, pero finalmente se convirtió en un auténtico fracaso. Tras no ver minutos en Querétaro, el atacante emigra a la Liga de Expansión MX para jugar con Cancún FC.