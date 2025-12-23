Uno de los jugadores que Chivas le busca acomodo si o si para el año que viene es Érick Gutiérrez, quien no es tenido en cuenta Gabriel Milito. En medio de este contexto dan a conocer que Pachuca busca que el Rebaño Sagrado baje el precio de venta de Guti.

Una de las noticias que generó un fuerte impacto es que el mediocampista formado en el conjunto hidalguense, con pasado en el PSV de Países Bajos y en la Selección Mexicano era cepillado. Especialmente porque era una alternativa interesante cuando el Rebaño Sagrado necesitaba suplir una ausencia con nivel.

Uno de los equipos más interesados en quedarse con el fichaje de Érick Gutiérrez es Pachuca, club que lo formó. En medio de este contexto, dan a conocer que la directiva que comanda Jesús Martínez le pidió al Guadalajara bajar sus pretensiones de ventas de Guti.

Chivas quiere encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez. (Foto: IMAGO7)

“En Pachuca tienen mucho interés en llevarse a Guti, pero el precio que están pidiendo en Chivas no es algo que están pudiendo acceder para poder pagar”, reportó Érick Gutiérrez. Y agregó: “Están pidiendo a la gente de Pachuca una reducción en el costo del jugador teniendo en cuenta que el guti va llegar cobrando bien y en una de esas también hasta tendrán que pedirle que baje sus percepciones”.

Esta semana se define el futuro de Érick Gutiérrez

El domingo Alex Ramírez señaló que el Guadalajara espera resolver el futuro de Érick Gutiérrez. “Aparentemente estarán recibiendo una oferta más formal de Érick de tres equipos en este instante. (…) Se había hablado de Cruz Azul, de Pachuca y ahora dicen que por la buena relación que hay con la gente de Juárez podría ser el otro de los interesados. La intención es que este lunes habría una propuesta formal del lunes. La intención es cerrarlo antes del miércoles”, explicó el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.