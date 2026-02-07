Las portadas deportivas en México amanecieron teñidas de rojiblanco luego de un nuevo triunfo de Chivas en el Clausura 2026, ahora frente a Mazatlán por 2-1. Diarios como Récord, Esto y Metro coincidieron en resaltar el gran momento del Guadalajara, que suma cinco victorias en cinco partidos y se mantiene como líder absoluto del torneo, despertando ilusión entre su afición.

El Rebaño Sagrado se llevó los reflectores tras imponerse en calidad de visitante, resultado que no solo confirmó su paso perfecto, sino que también reforzó la narrativa de un equipo sólido, efectivo y con carácter. Las imágenes de celebración y los encabezados contundentes reflejaron el dominio rojiblanco y el impacto que está teniendo su arranque de torneo en la Liga MX.

(Récord)

Uno de los nombres más repetidos en las portadas fue el de Armando González, autor del segundo gol ante Mazatlán y señalado como pieza clave de la victoria y y símbolo del buen momento del equipo. La prensa destacó su capacidad para aparecer en momentos importantes y liderar a un Guadalajara que combina intensidad, orden táctico y contundencia ofensiva.

Con el Clásico Nacional ante América en el horizonte, los diarios no ocultaron la expectativa que genera este Chivas líder e invicto. La victoria ante Mazatlán no solo significó tres puntos más, sino un mensaje claro: el Rebaño llega en gran forma a la parte más exigente del calendario, con la confianza en alto y el objetivo de mantenerse en la cima del Clausura 2026.