Francisco Méndez, canterano de Chivas, atraviesa un arranque discreto en su etapa con Necaxa, club al que llegó cedido para el Clausura 2026 con la intención de ganar rodaje en Primera División. Sin embargo, disputadas las primeras jornadas, el joven defensor apenas ha podido sumar minutos, una situación que de continuar así comenzará a generar preguntas sobre el verdadero aprovechamiento de su préstamo.

Hasta el momento, el “Pájaro” Méndez sólo ha disputado 45 minutos con los Rayos, los cuales se dieron en la derrota ante Atlas en la Jornada 3, partido en el que ingresó de cambio y recibió una calificación aceptable dentro de un contexto adverso. En el resto de los encuentros, el zaguero ha aparecido siempre en la banca de suplentes.

(Flashcore)

El defensor llegó a Necaxa después de un buen paso por Tapatío en la Liga de Expansión, donde acumuló continuidad y mostró condiciones que lo colocaron como uno de los centrales con proyección dentro de la estructura rojiblanca. Su cesión tenía como objetivo acelerar su proceso de adaptación al máximo circuito, algo que por ahora no se ha reflejado en el terreno de juego.

Dentro del cuerpo técnico de Necaxa, Méndez compite por un lugar en una zaga que ha tenido rotaciones, pero sin que eso se traduzca todavía en oportunidades claras para el canterano de Chivas. Mientras tanto, el semestre avanza y el margen para consolidarse se acorta. En caso de continuar así en las próximas semanas, en Guadalajara seguramente se abra el debate sobre si la cesión está o no cumpliendo su propósito.

