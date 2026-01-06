A días de iniciar el Torneo Clausura 2026 se dio a conocer que Francisco Méndez será nuevo jugador de los Rayos del Necaxa, lo que dejó sorprendida a la afición del Club Deportivo Guadalajara, pues no veían este movimiento.

César Luis Merlo fue el encargado de revelar esta información, asegurando que el defensor mexicano se va a préstamo por un año con opción a compra, hecho que fue reprobado por la afición rojiblanca.

Jon Barbon informó que el futbolista de 20 años de edad fue quien pidió salir de las Chivas en este mercado de fichajes a pesar de que la directiva del Rebaño Sagrado le ofreció quedarse para pelear por un puesto en el primer equipo.

No obstante, ahora Jesús Hernández dio a conocer que el zaguero no era del agrado de Gabriel Milito, por lo tanto no lo iba a utilizar en el Torneo Clausura 2026, el cual comienza este fin de semana.

“Ayer por la noche una noticia que sigo sin entender: que Milito no cuenta, no quiere al “Pájaro” Méndez y lo terminará mandando al Necaxa. Me puse a investigar con algún colega y me decía: “Es que la razón por la que Milito lo suelta es que no va a jugar en Chivas”“.

“¡Qué!, Campillo lesionado, el “Tiba” lesionado, empezamos el torneo en cuatro días. No ha llegado un refuerzo vital en la zaga; Romo está habilitado, Romo no es central, Daniel Aguirre no es central. Los dos lo han hecho bien, pero no son centrales. El argumento que me dicen de Milito es que Méndez no va a jugar en Chivas, ¿cómo que no va a jugar?“, agregó “Chuy” Hernández en su canal de YouTube.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El debut de Chivas en el Torneo Clausura 2026 será este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, quien dicho sea de paso, se ha hecho de los servicios de Alan Mozo y todo parece indicar que también lo hará de Erick Gutiérrez. Dicho encuentro arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por Amazon Prime.