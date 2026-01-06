A la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respecitvamente, le está costando mucho trabajo acomodar a Alan Pulido en un equipo del futbol mexicano.

La razón es el sueldo elevado del atacante mexicano y de acuerdo con Carlos Ponce de León, no pretende aceptar reducirlo para ser acomodado facilidad en otra escuadra, pues quiere que se respete su contrato.

En ese sentido, David Medrano reveló que la única forma es que la dirigencia de Chivas pague más del 50 por ciento de su sueldo, solo así se desprenderían de él de cara al Torneo Clausura 2026.

“Sin novedad en el caso de Erick Gutiérrez y Alan Pulido. Aunque el Guadalajara siguen trabajando tanto Javier Mier como la gente de Chivas como Alejandro Manzo, ofreciéndolo a distintos clubes, no hay llegado a feliz término por una cuestión, el alto salario de los futbolistas y que por ahora los clubes que muestran interés no pagan ese tipo de salarios y la única forma es que el Guadalajara ponga más del 50 por ciento y es lo que no quiere Chivas, por eso están tratando de alargar el cierre de registros, pero por lo pronto el Guadalajara tiene que pagar, pues tienen contrato”.

¿Cuánto gana Alan Pulido en Chivas?

De acuerdo con información del periodista de ESPN, Rafael Ramos, Alan Pulido percibe en el Club Deportivo Guadalajara 1.8 millones de dólares al año, es decir, 32 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de modo que en Verde Valle tendrían que pagar más del 50 por ciento de esto, pues todavía tiene contrato hasta diciembre del presente año.