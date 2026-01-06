Los últimos 20 años para Chivas han sido gestionados por la Familia Vergara, la cual no ha cumplido con los objetivos que se pretende para la historia de la institución más grande de México. Tras el fallecimiento de Jorge Vergara y la salida de Matías Almeyda, Amaury Vergara no pudo marcar la diferencia con billetes y con una directiva que lo llevará a ser nuevamente campeón.

José María Garrido, uno de los insiders más importantes del Guadalajara, señaló en exclusiva para Rebaño Pasión que el actual dueño del conjunto rojiblanco tuvo que aprender a los golpes. Sin embargo, señaló que su presencia y paciencia le dio libertad de acción para que se trabajara con mayor tranquilidad.

“Ha tenido que aprender a los golpes. Él mismo lo ha dicho, cómo le llegó esta situación de tener que hacerse cargo del club. Al principio sí se daba su tiempo, inclusive también generó alguna vez una reunión con medios de comunicación para épocas navideñas (hubo una sola y no hubo más) y después se ha ido alejando cada vez más, dándole el protagonismo a los directores deportivos”, expresó Chema Garrido.

Amaury Vergara no consiguió títulos como dueño de Chivas en el primer equipo varonil. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “A él le han tocado épocas en las que las críticas en redes sociales han sido muy duras y severas. Criticando su pasión por el cine, su falta de conocimiento del ámbito futbolístico o criticando que no ejecuta, que no actúa igual que el padre. Jorge era un tipo intempestivo y si algo no le gustaba, en 5 minutos alguien estaba fuera. Con Amaury las cosas no son así, son completamente diferentes.

Desde ese lado, él ha cambiado esa situación donde la gente que trabajaba ahí dentro estaba nerviosa porque en cualquier momento Jorge podía amanecer de malas y correr a todo el mundo. Con Amaury hay más posibilidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Obviamente, quien hace las cosas mal se va como en todos lados, pero Amaury es un tipo mucho más paciente en ese aspecto”.

José María Garrido afirma que Amaury Vergara aprendió a los golpes con Chivas. (Foto: Captura / YouTube)

En la misma línea, Chema Garrido señala que ha sabido surfear de la mejor manera esta responsabilidad. “Esto se combina con su juventud y la inexperiencia (que también la tuvo su padre, pero su padre tenía 50 años cuando llega a Chivas), y se le agrega el aditivo de las redes sociales encima. Amaury ha tenido momentos muy desagradables lidiando con todo esto. Entiendo que una institución como Chivas no tiene paciencia, pero Amaury ha tratado de salir adelante como ha podido. Hoy me parece que las cosas se están haciendo bastante bien, pero también se han equivocado, han tenido errores garrafales, y eso ha sido por motivo de las malas decisiones tanto de Amaury como de la misma familia”, expresó el periodista de Claros Sports y Fox Sports.

Chema Garrido afirma que Amaury Vergara debió dar la cara más veces

Una crítica constante que aparece de parte de la afición de Chivas contra Amaury Vergara es la falta de responsabilidad de dar la cara ante los fracasos. En la misma línea analiza Chema Garrido el accionar del dueño del Guadalajara al recordar que declaró que iba a realizarse un cambio y que no lo hubo.

Chema Garrido considera que Amaury Vergara debió dar más la cara por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El tema es que en Chivas llegaron desde todos los niveles al punto de decir: ‘Solamente estamos dando la cara para repetir un mensaje’. Esto sucedió porque, en su época en 2021, hubo algunos tweets de Amaury donde dijo palabras más, palabras menos: ‘Las cosas aquí son insoportables, va a haber un cambio profundo’ y realmente no hubo tal cambio. Entonces, no querían caer en este discurso repetitivo, y por eso Amaury, tengo entendido, eligió mantenerse alejado de los medios”, reveló.

Y cerró al añadir: “También hay una parte del entorno de Amaury que le cuida demasiado al extremo sus apariciones en medios de comunicación. Sí tratan de favorecer solo a algunos amigos cercanos. Pero Amaury también se ha dado el tiempo y habla una o dos veces por año. Y aparece cuando tiene que aparecer. Pero sí me parece que le ha faltado. Tampoco digo que sea como era Jorge, que le llamaban de una radio en Veracruz o en Oaxaca y atendía a todos por igual. Yo sí creo en el equilibrio, y creo que los extremos no siempre son buenos”.