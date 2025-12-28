El 2025 fue un estupendo año para Armando “Hormiga” González. El campeonato de goleo conseguido en el Apertura lo metió en la conversación para ser uno de los delanteros elegidos por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana el Mundial de 2026.

No obstante, todo depende si mantiene su nivel en el Clausura del próximo año con el Club Deportivo Guadalajara, así que será fundamental el apoyo de su entorno para no caer en distracciones como le pasó a otros futbolistas mexicanos que llamaron la atención a temprana edad.

No obstante, Joel “Tiburón” Sánchez mencionó en exclusiva conRebaño Pasiónque el atacante de Chivas está bien asesorado, principalmente por su papá, por ende no tiene que haber problema en ese sentido.

“Tiene buen entorno, eh, tiene buen guía, su papá fue mi compañero, fue entrenador por muchos años o sigue siendo, trabajó en cuerpos técnicos importantes. Ha vivido en un entorno de futbol, así que el muchachito me parece bien ubicado, bien asesorado; no habrá problema de que se distraiga, es un chavo muy respetuoso, que idolatra a “Chicharito”, que le ha pedido muchas cosas a Javier que me da gusto”.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

“Él al arranque del torneo anterior ni en sueños estaba en la prelista previo al Mundial; él no se imaginaba, estaba preocupadísimo seguramente por querer jugar, por sumar minutos, por aportar y mira, terminó siendo campeón de goleo, terminó siendo convocado a selección”, agregó el “Tiburón” Sánchez.

Para el “Tiburón” Sánchez, la “Hormiga” González se ha abierto las puertas del Tri por méritos propios

Para muchos, la lesión de Santiago Giménez ha acercado a Armando González a la Selección Mexicana, pero Joel Sánchez no coincide en eso ya que para él, el canterano del Rebaño Sagrado se ha ganado la oportunidad por su propia cuenta.

“El muchacho se ha abierto puertas no por circunstancias de terceros o externas; se lo ha ganado por méritos propios y esto tiene más valor para mí. Yo creo que el muchacho ha hecho lo suficiente para llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana”, finalizó.

Cabe mencionar que actualmente el combinado azteca tiene dos centros delanteros que tiene ventaja rumbo al Mundial de 2026: Raúl Jiménez y Santiago Giménez, en ese orden, pero se abre la puerta para un tercer artillero con la lista final de 26 futbolistas, donde aquí toma fuera el nombre de Armando González.