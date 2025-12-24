El primer torneo de Gabriel Milito como director técnico en el futbol mexicano superó las expectativas. Bajo el mando del argentino, Chivas regresó al protagonismo gracias a un estilo de juego atractivo.

Y sobre esto habló Joel “Tiburón” Sánchez con Rebaño Pasión, y dio un contundente mensaje de cara al Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará superar lo hecho del semestre anterior.

“El balance que yo hago es muy cómodo porque ya te da un torneo muy completito para hacer un juicio del plantel en general, del cuerpo técnico, y hasta en lo individual. Yo creo que las cuentas que entrega al corte de caja, el técnico junto con su cuerpo técnico también son de un balance muy positivo“, señaló.

“Tú tienes que analizar en lo individual o colectivo si creció el equipo o se estancó. Esa gestión del cuerpo técnico me parece que es un mensaje clarísimo de que Chivas está en una reestructuración“, agregó el exjugador de 51 años de edad.

Gabriel Milito ya prepara a Chivas para el Clausura 2026.

Asimismo, el campeón con Chivas en el Torneo Verano de 1997 y mundialista con la Selección Mexicana en Francia 98 destacó el juego en conjunto, sin la necesidad depender de un futbolista.

“El equipo no fue dependiente de ningún nombre, y todo fue basado en un juego de conjunto, un equipo dinámico, un equipo intenso, con muy buena propuesta, ordenó el tema defensivo y no hicieron falta jugadores que estuvieron lesionados, castigados, suspendidos, seleccionados, entonces eso habla de la buena colaboración de Milito y sus colaboradores”, finalizó Joel “Tiburón” Sánchez.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado sostendrá este domingo su primer partido amistoso, donde Gabriel Milito contará con Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, sus primeros tres refuerzos para el siguiente curso.

¿A qué hora será el partido entre Irapuato y Chivas?

El el compromiso entre Irapuato y el Club Deportivo Guadalajara se llevará a cabo en el Estadio Sergio León e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se espera un lleno total.