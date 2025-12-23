El Torneo Apertura 2025 dejó impresionantes cifras, de acuerdo con Mikel Arriola, comisionado del futbol mexicano y presidente de la Liga MX. El directivo compartió en redes sociales distintos indicadores que reflejan el crecimiento en lo deportivo del balompié azteca como el interés del público.

Según Mikel Arriola, la audiencia del certamen registró una mejora del 11 por ciento en comparación con el Torneo Clausura 2025, lo que confirma una tendencia al alza en televisión como en plataformas digitales.

De acuerdo a los datos, de los cinco compromisos más vistos del Torneo Apertura 2025 solo uno correspondiente a la Fase Regular. Se trató del Clásico Nacional de la Fecha 8 entre América y Chivas, aunque en el ranking de audiciencia se ubicó en el quinto escalón.

Los otros cuatro partidos fueron parte de la Liguilla, pero ninguno fue la Final entre los Diablos Rojos del Toluca y Tigres, pero eso sí, en la lista destaca la presencia recurrente del Club Deportivo Guadalajara.

El América vs Chivas fue superado por el Toluca vs. Juárez.

El Toluca vs. Juárez superó al América vs. Chivas

Llamó la atención el cotejo entre los Diablos Rojos del Toluca y Bravos de Juárez de los Cuartos de Final, pues se posicionó como el tercer juego más visto del Torneo Apertura 2025, superando el Clásico Nacional de la Fase Regular a pesar de que son equipos con menos reflectores.

Cabe mencionar que el compromiso con más audiencia fue la Semifinal de Vuelta entre los Diablos Rojos del Toluca y Rayados de Monterrey, con 7 millones de espectadores, seguido de: