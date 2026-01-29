Las Chivas de Guadalajara regresan a la actividad oficial este fin de semana con la ilusión de mantener un arranque sólido en el Clausura 2026 de la Liga MX, visitando al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El equipo que dirige Gabriel Milito ha iniciado con buen pie el torneo tras sumar victorias ante Pachuca, FC Juárez y Querétaro, colocándose como uno único líder del certamen.

El duelo ante San Luis representa no solo un reto competitivo, sino también una prueba de carácter para el Rebaño, que buscará su cuarto triunfo consecutivo y extender su racha positiva. Tras el receso por los amistosos de la Selección Mexicana, el conjunto rojiblanco contaría con Gilberto Sepúlveda como su única baja por lesión.

Carlo Soldati, cerca del regreso

El joven defensor Carlo Soldati, fichado el año pasado por Chivas tras una etapa en el Cagliari de Italia, está muy cerca de recuperarse completamente de la lesión que lo acompañó al momento de su llegada y podría estar listo para volver a competir. Según reportes recientes, el zaguero ha avanzado de manera significativa en su proceso de rehabilitación y podría estar a semanas —si no días— de estar al cien por ciento para ser tomado en cuenta, principalmente con el Tapatío, aunque en un futuro podría pelear por un lugar más sólido en el primer equipo.

Soldati, ex Querétaro, cerca de debutar como rojiblanco (Imago7)

Alan Pulido complica su salida de Chivas

La salida de Alan Pulido de Chivas sigue sin destrabarse por una postura inflexible del delantero en lo contractual. Según explicó el periodista César Huerta, el futbolista se mantiene firme en cobrar la totalidad de su contrato vigente, lo que ha impedido cualquier acuerdo. Desde la directiva intentaron negociar una indemnización que facilitara su salida con tiempo para encontrar equipo, pero Pulido no estuvo dispuesto a resignar parte del salario, situación que ha generado cansancio y molestia en el club.

César Montes, cada vez más lejos de Chivas

El defensor mexicano César Montes estuvo en el radar de Chivas como una opción a mediano plazo, con la posibilidad de intentar su fichaje después de la Copa del Mundo, ya que el propio defensor tenía como prioridad mantenerse en Europa hasta entonces. Sin embargo, ese escenario ahora se complica, ya que el Besiktas ha mostrado interés concreto en sus servicios, lo que podría adelantar una decisión sobre su futuro y alejarlo definitivamente de una eventual llegada al Rebaño.

Presentación del tercer jersey de Chivas para el Clausura 2026

Este jueves se presenta el tercer uniforme de Chivas para el Clausura 2026, una camiseta especial que marcaría el último diseño de la marca deportiva Puma vistiendo al Guadalajara, cerrando así una etapa antes de que se de paso al regreso de Nike a la indumentaria rojiblanca, a partir del Apertura 2026.