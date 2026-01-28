El Mundial 2026 está cada vez más cerca; sin embargo, en la Selección Mexicana siguen existiendo múltiples dudas para la conformación de la lista final de Javier Aguirre, en donde muchos futbolistas sueñan con colarse de último minuto a la convocatoria.

Uno de los futbolistas que siguen peleando un puesto en el Tricolor es el capitán de Chivas, Luis Romo, quien ha alcanzado un nivel altísimo con la camiseta rojiblanca y que demostró en el partido contra Panamá con el combinado nacional.

Sin embargo, pese al gran nivel que posee el Tanque, el analista de TV Azteca, Luis García, considera que en este momento no es necesario el futbolista rojiblanco en México debido a que Javier Aguirre ya cuenta con la presencia de Erik Lira, a quien considera un futbolista superior a Romo.

“Luis Romo me parece que hoy te sobra. Porque tienes a Erik Lira, que es una versión renovada, más joven, más brava, más rápida y como dirían en mi pueblo: ‘más mejor’.

“Cualquier cosa que me quiera hacer Luis Romo, Erik Lira me la hace 20 veces mejor”, aseguró el Doctor en el podcast Farsantes con Gloria.

Comparación entre Luis Romo y Erik Lira en el Clausura 2026