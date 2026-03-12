Las Chivas de Guadalajara viven días de tranquilidad después de lo que fue la victoria en el Clásico Tapatío frente al Atlas para recuperar la sonrisa y volver a posicionarse en puestos de privilegio. Inlcuso, el Femenil también ganó su Clásico, ante América tras remontar una desventaja de 0-2. El Rebaño Sagrado ya piensa en lo que viene y hay algunos nombres que se llevan todo el protagonismo.

El mensaje de Raúl Rangel para Ángel Malagón

En las últimas horas se confirmó la grave lesión sufrida por Luis Ángel Malagón, portero del América que era el principal competidor de Raúl Rangel de cara al Mundial con la Selección Mexicana. El portero rojiblanco le dedicó unas palabras en redes sociales: “De todo corazón, espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”. Asimismo, el Tala apunta a ser el titular del Tri en el debut mundialista frente a Sudáfrica.

Raúl Rangel le mostró su apoyo a Luis Ángel Malagón (Instagram)

En Europa se pelean por Armando González

El delantero de Chivas, Armando González, viene de ser campeón de goleo en el último torneo y se mantiene también en la pelea en este Clausura 2026, lo cual ha despertado el interés de equipos europeos. Hace poco el propio jugador rechazó una oferta del CSKA Moscú y además, hay equipos grandes interesados como Bayer Leverkusen, AC Milan, West Ham y Feyenoord.

El mal momento de Teun Wilke en Fortaleza

Uno que no pasa por un buen momento es el centrodelantero Teun Wilke, quien para este semestre se fue a jugar cedido al Fortaleza de Colombia. Sin embargo, el atacante de 23 años aún no ha podido marcar goles y para peor, parece haber perdido la confianza de su entrenador, que ni lo incluyó en las últimas dos convocatorias. El atacante que todavía pertenece al Guadalajara jugó seis partidos como titular, falló un penal y recibió una expulsión por doble amarilla en lo que va de su estadía en Sudamerica.

Otra oportunidad para Gilberto Sepúlveda

Este sábado, Chivas recibirá a Santos Laguna en el Estadio Akron con la baja confirmada de Daniel Aguirre por acumulación de tarjetas. Aunque en la última conferencia Gabriel Milito mencionó tres posibles reemplazos, el periodista Jesús Bernal ventiló que el elegido para regresar al once titular sería Gilberto Sepúlveda, quien ha quedado muy relegado en la consideración del entrenador, a tal punto de que aún no ha visto minutos en lo que va del Clausura 2026.