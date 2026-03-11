Gabriel Milito ya está preparando el próximo compromiso de Chivas en el Clausura 2026, en donde el siguiente rival será Santos Laguna, por lo que el entrenador argentino deberá tomar una importante decisión sobre quién reemplazará a Daniel Aguirre en el aparato defensivo.

Hay que recordar que el mexico-estadounidense se ganó un partido de suspensión debido a que recibió cinco amonestaciones en lo que va del torneo local, por lo que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria, abriendo un hueco en la zaga rojiblanca.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que Gilberto Sepúlveda sería el que se perfilaría a jugar como titular el próximo fin de semana contra los Guerreros, en lo que sería su debut en el Clausura 2026 tras la lesión que sufrió en pretemporada.

“Entendiendo que el Rebaño tiene la baja de Daniel Aguirre, que está suspendido por acumulación de tarjetas, ahí es donde aparece el nombre de Gilberto Sepúlveda.

“No es desconocido para él, ya ha jugado con Gaby Milito, el torneo pasado tuvo actividad en varios partidos cuando fue requerido y lo hizo bien, y hoy se le puede abrir la puerta para volver a jugar.

“No estuvo participando porque tuvo una lesión en el tobillo en el último partido de pretemporada contra la UdeG y eso lo privó de estar con el equipo. Hoy que se encuentra al cien por ciento, la puerta está abierta de nueva cuenta para que pueda jugar este fin de semana ante Santos Laguna“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.