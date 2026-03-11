El futuro de Érick Gutiérrez sigue en el aire debido a que Chivas no ha podido encontrarle acomodo para que juegue en otro equipo pese a que tiene meses ofreciéndolo a diversos clubes tanto de México como del extranjero, por lo que se sumaría un nuevo factor que complicaría su porvenir en el balompié.

El Guti es un jugador que aún tiene contrato vigente con el Guadalajara; sin embargo, algunas diferencias con el cuerpo técnico de Gabriel Milito ocasionaron que se decidiera separarlo del plantel para buscarle otro club en el cual continuar su trayectoria.

El encontrarle acomodo en México fue prácticamente imposible debido a que el mediocampista se negó a reducir sus pretensiones económicas, por lo que la opción sería la MLS; sin embargo, el mercado de fichajes de dicha competencia estaría por cerrarse en dos semanas y así lo confirmó el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“El que sigue entrenando y trabajando en Verde Valle es Érick Gutiérrez. A falta de dos semanas de que cierre el mercado de la MLS, que al parecer es el último en cerrar, el Guti subió una imagen de sus tachones antes de comenzar a entrenar en un horario diferenciado.

“Vamos a ver qué pasa y dónde termina Érick Gutiérrez en los próximos días, porque en la MLS quedan solamente dos semanas para que cierre el mercado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo es el cierre de registros en la MLS?

El mercado transferencias para la Liga de Estados Unidos se abrió el 26 de enero y cerrará de forma oficial para el jueves 26 de marzo, por lo que después de esa fecha, no se podrán realizar transferencias de jugadores con clubes de dicho país sino hasta el 13 de julio, cuando se abra nuevamente una ventana de fichajes.