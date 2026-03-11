Armando González atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con apenas 22 años, consolidándose como una de las grandes figuras de Chivas y de la Liga MX, al grado de que su rendimiento ha provocado que varios clubes del extranjero comiencen a seguirlo de cerca. Hace algunas semanas se habló de una oferta proveniente del futbol ruso, la cual fue descartada, pero ahora habría surgido el interés de un equipo mucho más atractivo dentro del panorama europeo.

De acuerdo con el prestigioso medio alemán Bild, la Hormiga está en la mira del Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes de la Bundesliga y del futbol europeo. Sin embargo, el propio medio habría cometido un error en su análisis, ya que en su publicación aseguran que el delantero terminaría contrato con Chivas en el verano de 2026, lo que llevaría al club alemán a pensar que podría ficharlo sin pagar una transferencia.

En el Borussia Dortmund creen que Armando González termina contrato.

La realidad es que esa información quedó desactualizada, ya que Armando González renovó recientemente su contrato con el Guadalajara hasta el año 2029. Además, en ese nuevo acuerdo se incluyó una cláusula de rescisión para clubes europeos cercana a los 15 millones de dólares, por lo que cualquier equipo interesado tendría que pagar una cantidad considerable para poder concretar su fichaje.

Otro detalle importante es que, de acuerdo con las regulaciones de la FIFA, ningún club puede negociar directamente con un jugador que tiene contrato vigente sin antes acercarse a su equipo. Por ello, mientras no existan conversaciones formales con Chivas, es posible que el Borussia Dortmund todavía no tenga claro el nuevo panorama contractual del delantero rojiblanco. Habrá que esperar si su interés se mantiene cuando conozcan el precio real de una posible transferencia.

En Chivas están esperanzados en que Armando González vaya al Mundial y suba el interés por él

Actualmente, Armando González es uno de los jugadores mejor valuados de Chivas y de toda la Liga MX, una situación que podría mejorar aún más si logra participar en el próximo Mundial. Dentro del club existe la expectativa de que una buena actuación con la Selección Mexicana incremente todavía más su valor en el mercado internacional. Por ello, muchos estarán atentos a la decisión de Javier Aguirre, con la esperanza de que se repita una historia similar a la de Javier Hernández tras el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando su desempeño lo catapultó al futbol europeo.