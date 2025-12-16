Chivas sabe que tiene en Armando González tanto el presente como el futuro de su delantera. Con apenas 22 años, el atacante rojiblanco ya puede presumir un campeonato de goleo y su debut con la Selección Mexicana, credenciales que lo colocaron rápidamente como una de las grandes joyas del club. Durante varias semanas, en el entorno tapatío se habló de una posible renovación y finalmente este movimiento ya es oficial, con todos los detalles confirmados.

Fue la propia cuenta oficial de Chivas la encargada de anunciar la renovación de la ‘Hormiga’, confirmando que su nuevo contrato lo vincula con el Guadalajara hasta el año 2029. Este acuerdo tiene como objetivo darle continuidad no solo al proyecto deportivo de Gabriel Milito, sino al plan institucional del club, además de representar una clara muestra de confianza y consolidación del talento formado en la cantera rojiblanca.

Armando González ya renovó con Chivas.

La renovación del Otaku del Gol también forma parte de la intención de construir un equipo competitivo y equilibrado, que no dependa únicamente de unas cuantas figuras, sino que cuente con talento de alto nivel en todas sus líneas. Con este movimiento, Chivas se asegura estabilidad en su ataque por, al menos, los próximos tres años y medio, apostando por un delantero joven que ya ha demostrado responder en momentos clave.

Aunque estos detalles no se hicieron públicos en el comunicado oficial, se sabe que el nuevo contrato de Armando González incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para clubes de Europa y de 18 millones para equipos de México y Sudamérica. De esta manera, el Guadalajara no solo blinda su proyecto deportivo, sino también protege su inversión a nivel financiero, dejando abierta la posibilidad de negociar en el futuro bajo sus propios términos.

Armando González también recibirá un aumento salarial con base en su reciente desempeño

Otro aspecto que no fue confirmado de manera oficial es el aumento salarial para Armando González, quien hasta el Apertura 2025 todavía percibía un sueldo correspondiente a un jugador juvenil. A partir de esta renovación, su salario estará acorde a su estatus como una de las grandes figuras del plantel y como un titular prácticamente indiscutible, llamado a ser pieza clave en las aspiraciones de Chivas en los próximos años.