Este miércoles, Chivas hizo oficial la salida de Araceli Torres de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de permanecer siete años en la institución, siendo en ese tiempo un pilar del equipo y una de las jugadoras más queridas de la afición rojiblanca.

La defensora de 24 años de edad aprovechó sus redes sociales para despedirse del Club Deportivo Guadalajara, de la afición, de la directiva, cuerpo técnico y compañeras.

“Después de siete años, decir adiós a Chivas Femenil es una de las decisiones más difíciles de mi vida. En este club cumpli sueños que jamás creí alcanzar, crecí, caí y aprendí muchísimo, no solo futbolísticamente si no personalmente”.

“Entrar a Chivas para mí fue un antes y un después en mi vida, me llevo recuerdos para siempre de cada partido, cada entrenamiento, cada risa, cada lágrima y cada alegría son mil momentos inolvidables que llevaré en mi corazón”.

“Gracias a Chivas, a mis compañeras, a mis amigas, a directiva, al cuerpo técnico, a todos mis chivahermanos que nunca dejan de alentar, de apoyarme y hacerme sentir tanto cariño y a mi familia que siempre estuvo ahí. Incluso en los días más difíciles confiando en mí”.

Las palabras de despedida de Araceli Torres.

“Me voy con el corazón lleno y muy agradecida de todos quienes están a mi lado, Chivas será para siempre el comienzo de todo, ojalá el futuro me regale la oportunidad de regresar, hasta pronto y muchas gracias”, concluyó.

Cruz Azul hizo oficial la contratación de Araceli Torres

Luego de que Chivas Femenil confirmara la baja de Araceli Torres, Cruz Azul Femenil no tardó mucho para hacer oficial por medio de redes sociales la contratación de la defensora azteca.

“𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚. 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚. Araceli Torres llega a reforzar la lateral de La Máquina Femenil. ¡Bienvenida a Cruz Azul, Cheli!”.