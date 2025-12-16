La eliminación frente a Cruz Azul en el Torneo Apertura 2025 provocó graves consecuencias en Verde Valle, pues el penal que falló Javier “Chicharito” Hernández hubiese significado el pase a las Semifinales.

Desde el lunes pasado, el Club Deportivo Guadalajara inició con su pretemporada con miras al Torneo Clausura 2026 y este miércoles distintos periodistas revelaron que siete futbolistas no entran en planes de Gabriel Milito.

Esta noticia sacudió las redes sociales, pues la afición rojiblanca no esperaban que fueran varios. Incluso, hay dos nombres que sorprendieron ya que al principio de semana se habló de que sí estaban considerados por el técnico argentino.

¿Quiénes son los 7 jugadores que no entran en planes de Chivas?

Alan Pulido

Erick Gutierrez

Alan Mozo

Leo Sepúlveda

Eduardo García

Teun Wilke

Luis Olivas

Isaác Brizuela (No será renovado)

Cade Cowell

Esta información fue revelada por Erick López, Omar Villa, entre otros periodistas, los cuales aseguran que ninguno de ellos viajará con Chivas a la pretemporada y se quedarán en Verde Valle mientras les consiguen una nueva aventura.

En el caso de Teun Wilke y Luis Olivas, la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, les buscarán un préstamo en el futbol mexicano, aunque por el momento nadie ha levantado la mano.

Mientras tanto, Cade Cowell se va a préstamo al New York Red Bull de la Major League Soccer (MLS), así que todos ellos se unen a Javier “Chicharito” Hernández como las bajas del Rebaño Sagrado para el Torneo Clausura 2026.