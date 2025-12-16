Este martes, el Comité Organizador de la Leagues Cup 2026 dio a conocer que la cuarta edición del certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) iniciará el próximo 4 de agosto, luego de finalizar la Copa del Mundo y terminará el 6 de septiembre.

Dicha competencia contará con 36 equipos participantes, de México, Estados Unidos y Canadá, comsolidando con esto el formato que reúne a las escuadras más representativas de dichos países.

¿Qué equipos representarán a la Liga MX?

Chivas, Atlas, América, Atlético de San Luis, Cruz Azul, Juárez, León, Mazatlán, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca.

Leagues Cup 2026.

¿Qué equipos representarán a la MLS?

Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami CF, LAFC, Minnesota United FC, Nashville SC, New York City FC, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders FC y Vancouver Whitecaps FC.

¿Quién es el actual campeón de la Leagues Cup?

El Seattle Sounders defenderá su corona ante 35 entidades, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará ganar el título bajo el mando de Gabriel Milito para después encarar con todo el Torneo Apertura 2026.