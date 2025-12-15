Se terminó el descanso para las Chivas de Guadalajara. La plantilla rojiblanca reportará hoy con vistas al Clausura 2026 de la Liga MX, después de lo que fue la última eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán su revancha y comenzarán con los trabajos, en una pretemporada que ya tiene confirmada un cuadrangular en Jalisco.

Plantilla de Chivas reportará hoy en Verde Valle

Tras dos semanas de descanso, finalmente los jugadores del Guadalajara reportarán hoy lunes 15 de diciembre en Verde Valle para los chequeos médicos correspondientes, antes de dar inicio a la pretemporada. Se espera que pueda estar el nuevo fichaje, Brian Gutiérrez, para tener el primer acercamiento con sus nuevos compañeros, mientras que Ángel Sepúlveda reportará unos días después, ya que se le dieron vacaciones para que pueda sumarse a tope.

El mensaje de Érick Gutiérrez en medio de los rumores

Así como el Rebaño se ha movido rápido en el mercado para cerrar fichajes, también se especuló con posibles bajas de cara al próximo torneo. Una de ellas, la de Érick Gutiérrez, quien perdió protagonismo y sería buscado desde la MLS. Sin embargo, el futbolista pareció responder a los rumores con una simple fotografía suya en el gimnasio y la indumentaria del Guadalajara, señal de que luce comprometido y con ganas de continuar en la institución.

¿Mensaje de despedida?

Una de las bajas para el próximo torneo sería Isaac Brizuela, extremo de 35 años que acaba contrato en diciembre y lleva un largo tiempo sin ser prioridad dentro de la plantilla. A la espera de saber si reportará o no para la pretemporada, el Cone envió un enigmático mensaje en redes sociales con sabor a despedida: “Todo llega. El momento correcto, el trabajo nuevo, esa llamada, la persona indicada, el título, los años, los días, los viajes, todo lo bueno llega. Todo tiene su tiempo”, decía la publicación compartida por el emblema rojiblanco.

Toluca alcanzó a Chivas con 12 títulos en la Liga MX

En una definición para el infarto, Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 en la Liga MX, luego de vencer por penales a Tigres UANL. De esta manera, los Diablos Rojos sellaron el bicampeonato y alcanzaron al Guadalajara como el segundo equipo más ganador en el futbol mexicano, con 12 títulos, lo cual le añade algo de presión al Rebaño de cara al próximo torneo, donde buscará romper su sequía de casi diez años sin trofeos ligueros.