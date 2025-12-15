El Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y Toluca se consagró bicampeón tras derrotar a Tigres UANL en una dramática tanda de penales. De esta manera, los Diablos Rojos sumaron su 12° estrella y alcanzaron a las Chivas de Guadalajara como el segundo equipo con más títulos en el futbol mexicano, consolidándose como uno de los cuadros más importantes del país.

El encargado de anotar el penal decisivo fue Alexis Vega, capitán del Toluca, quien se infiltró para poder reaparecer e ingresó en los minutos finales del tiempo regular. Durante la tanda, el ex Chivas tuvo que batir en dos oportunidades a Nahuel Guzmán, mostrándose acertado y sereno en un momento de tamaña magnitud.

Durante los festejos del Toluca campeón, Alexis Vega platicó con Fox Sports y se acordó del Guadalajara, su exequipo: “Muy contento de poder tener esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas. No la puede levantar allá en el Akron”, dijo en referencia a la recordada final del Clausura 2023 que se le escapó al Rebaño ante el conjunto auriazul.

“Eso también va para los chivahermanos, que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, agregó Alexis Vega, con una dedicatoria especial para la afición rojiblanca. Las palabras del futbolista fueron bien recibidas en el chiverío, donde se destaca que Vega nunca habló mal del Rebaño una vez que salió de la institución, algo que sí han hecho otros jugadores.

¿Toluca ya es un grande en la Liga MX?

Sobre el hecho de que Toluca alcanzara al Guadalajara, el Gru reflexionó: “Por ahí se va a hablar de si ya somos grandes o no somos grandes, a nosotros lo que nos importa es que nos cataloguen como ganadores, ese es el mas importante.Trateremos de seguir por este camino y Toluca va a ser el grande incómodo para muchos”.