Toluca volvió a consagrarse campeón de la Liga MX y alcanzó un nuevo título que lo consolida entre los clubes más ganadores del fútbol mexicano. En zona mixta posterior a la consagración, uno de los que platicó con la prensa fue Antonio Briseño, ex jugador de Chivas, quien valoró el campeonato conseguido y recordó su salida del Rebaño Sagrado.

“Muy feliz, muy contento de conseguir un título tan sufrido, pero la verdad que fue algo que en las mejores historias se escriben así. La gente lo sufrió y así es esto”, expresó el Pollo destacando el dramatismo que tuvo la final de vuelta disputada en el Nemesio Diez, donde todo se definió después de una extensa tanda de penales.

Al referirse a su salida del Guadalajara para llegar a los Diablos Rojos, Briseño fue sincero y explicó el factor emocional. “Me costó mucho al principio, ya que uno como jugador estaba muy arraigado a Chivas, los quiero mucho, pero eran momentos, eran ciclos que se acaban”, detalló dejando en claro el vínculo fuerte que mantuvo con el Rebaño y que su partida no fue una decisión liviana.

En esa misma línea, el zaguero remarcó que su elección también tuvo que ver con el proyecto deportivo que encontró en Toluca. “Sabía que no iba a dejar a Chivas para venir a cualquier equipo. Venía a un equipo que iba a competir, que iba a trabajar. No digo que allá no lo hicimos, pero acá se dio todo este año para lograrlo”, señaló resaltando el contexto que rodeó su llegada al conjunto escarlata.

Los números de Antonio Briseño en Chivas

El futbolista de 31 años llegó a Chivas en julio de 2019, tras un paso por el futbol portugués. Tras un total de 123 partidos, cinco goles, cuatro asistencias, 32 amonestaciones y 3 expulsiones, se marchó a fines del año pasado para firmar por Toluca.