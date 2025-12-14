El descanso llegó a su fin y todos los futbolistas de Chivas deberán reportar este lunes para dar comienzo con la pretemporada rumbo al Clausura 2026 en donde la misión es una: levantar el título de campeón de la Liga MX.

Después de dos semanas desde que fueron eliminados del Apertura 2025, todos los elementos del Guadalajara deberán regresar reportar este lunes en punto de las 7 de la mañana, en donde la mitad del plantel reportará en Verde Valle y la otra mitad en la clínica del doctor Rafael Ortega.

Semestre tras semestre, el grupo que reporta en las instalaciones del club rojiblanco son sometidos a análisis de laboratorio, mediciones antropométricas, además de algunas valoraciones de odontología y podología.

Por su parte, los futbolistas que acudirán al hospital realizarán pruebas de fuerza, resistencia, así como otro tipo de pruebas sobre el estado físico. El martes, los jugadores cambiarán de sede para someterse a los exámenes restantes y, a partir del miércoles, 17 de diciembre, empezar con los trabajos en cancha.

Armando González en exámenes médicos previo al Apertura 2025 (CORTESÍA: CHIVAS)

¿Cuáles serían las sorpresas que se presentarían el lunes con Chivas?

Aunque no está confirmado, se espera que se presenten algunas novedades en el arranque de la pretemporada del Guadalajara, por lo que podrían sumarse elementos como Ricardo Marín, Brian Gutiérrez o Daniel Ríos, aunque este último no está confirmado.

¿Cuáles son los partidos que sostendrá Chivas en su preparación?

Hasta el día de hoy, se ha filtrado que la institución rojiblanca tendría cuatro partidos confirmados como preparación contra Irapuato y posteriormente el cuadrangular contra Leones Negros, Monterrey y Atlas, el cual se sostendrá una semana antes del arranque del Clausura 2026.