Chivas es el club más grande e importante de todo el futbol mexicano, por lo que en menos de seis meses ha logrado dejar en ridículo al América con respecto a la contratación de refuerzos por el que la directiva y la afición azulcrema suspiraban.

La gente que colabora en la televisora que pertenece a las Águilas se han cansado de repetir que “ya nadie quiere jugar en Chivas”; sin embargo, en solo unos meses los tapatíos han cerrado los fichajes de Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, pese a que la gente de Coapa intentó contratarlos.

Si el Guadalajara ya es un club “acabado” y por lo que hasta se inventan “nuevos clásicos” contra Tigres o quieren hacer de índole nacional su duelo con Cruz Azul: ¿Por qué los jugadores están rechazando a los azulcremas para poderse poner la rojiblanca?

Efraín Álvarez

De cara al Apertura 2025, el Guadalajara realizó gestiones importantes para cerrar las contrataciones de Efraín Álvarez, pese a que varios comunicadores ya daban por hecho que se marcharía al Nido, ganándole el fichaje incluso pese a la excelente relación comercial que tienen los de Coapa con Xolos de Tijuana.

Richard Ledezma

Alejandro Manzo y Javier Mier dieron cátedra con la negociación para fichar desde el PSV de Países Bajos al plurifucional Richard Ledezma, contratándolo gratis y con un alto salario para aceptar venir al Guadalajara. Ahora, el mexico-estadounidense es uno de los referentes del chiverío por su calidad con la pierna derecha.

Brian Gutiérrez

Ahora, de cara al Clausura 2026, los altos mandos del Rebaño han propinado otro golpe al orgullo azulcrema al concretar la llegada como refuerzo de Brian Gutiérrez, futbolista que estaba en el radar de la escuadra americanista desde hace varios semestres, pero que nuevamente vio cómo la escuadra tapatía se les adelantaba.