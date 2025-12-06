El tiempo se agota y en Chivas están muy cerca de regresar a los trabajos para iniciar la pretemporada rumbo al Clausura 2026, por lo que la directiva está trabajando a marchas forzadas para definir el armado del plantel, visualizando altas y bajas.

Uno de los jugadores que más inquietud generaba entre los aficionados del Guadalajara es el canterano Yael Padilla, quien evidentemente no es del agrado del entrenador Gabriel Milito, por lo que se había rumorado que podría salir del redil rumbo a otro club para poder recibir más oportunidades de jugar.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, acaba de confirmar que la directiva del chiverío ha tomado la decisión de mantener en el plantel al juvenil seleccionado Sub 20 para que continúe con su proceso dentro de la disciplina rojiblanca.

“Ya lleva 50 partidos en Liga MX y desafortunadamente su participación ha ido cada vez más a la baja. La directiva tiene una decisión tomada, no sé si es buena o mala para el jugador, pero la directiva ha tomado la decisión de no dejarlo salir, se va a quedar en Chivas.

“No ha podido ganarse la confianza de Gaby Milito para poder ser parte del equipo rojiblanco con mayor consistencia o al menos para ser el primer cambio. El reto deberá ser sumar más minutos y tener la oportunidad de jugar más. Es una decisión tomada, Chivas no lo va a dejar salir”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Agencia ofreció a Yael Padilla en otros clubes de la Liga MX

Los representantes del habilidoso extremo habrían comenzado su labor para tratar de encontrarle acomodo en otra institución ante la falta de minutos en el Guadalajara, por lo que comenzaron a sonar clubes como América y Toluca en el futuro del canterano rojiblanco.