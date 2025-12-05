Tras la eliminación de Chivas del Apertura 2025, la información en torno al Rebaño se ha enfocado en el mercado de fichajes, en donde se han mencionado los nombres de muchos futbolistas como potenciales refuerzos para el Clausura 2026, en donde muchos habrían sido equivocados.

El reportero Alejandro Ramírez reveló que durante el evento que se llevó a cabo en el Estadio Akron durante el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo, pudo cotejar información que ha surgido con miembros de la directiva del Guadalajara, en donde le dieron un panorama más claro sobre los jugadores que no estarían en la órbita del Rebaño.

Es por eso que el comunicador dio a conocer una lista de siete futbolistas que han sonado como posibles refuerzos para el Clausura 2026, pero que en realidad no estarían entre los candidatos del conjunto rojiblanco, por lo que quedarían descartados para este mercado de fichajes.

“Tuvimos la oportunidad porque había gente para poder preguntarle y les voy a comenzar a decir de uno por uno para quitarnos así de plano, porque hoy me lo dijeron (…) Se preguntaba por Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet.

“Se había hablado de Víctor ‘Toro’ Guzmán, me dicen que no. No me dijeron las razones. No sé si sea estrategia también, pero el hecho de desechar la posibilidad Él pudiera querer salir, pero Chivas dice no.

“Kevin Castañeda, tampoco. Preguntamos por Sebastián Córdova, no vamos por él (…) Agregamos a Jordan Carrillo, dicen que no hay nada. Sobre Eduardo Águila, se detuvo porque hay algo de fondo porque están analizando otra opción para defensa central”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles serían los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

Los rumores se han adueñado del mercado de fichajes, ya que hasta el día de hoy no se ha hecho oficial ninguna incorporación al Guadalajara para el próximo torneo; sin embargo, el Rebaño ya tendría amarradas las contrataciones de Ángel Chávez, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, según reportes extraoficiales.