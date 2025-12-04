La eliminación de Chivas en el Apertura 2025 obligó a la directiva a acelerar sus negociaciones por los futbolistas que ya tenían vistos durante los meses recientes para tratar de cerrarlos y convertirlos en refuerzos para el Clausura 2026, en donde el primero ya habría llegado a tierras tapatías.

Aunque en días recientes se ha especulado y hasta asegurado que Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez ya estarían apalabrados con el Guadalajara para ponerse la rojiblanca en las próximas semanas, aunque el elemento que ya estaría en la capital de Jalisco es otro futbolista.

A través de redes sociales, el comunicador Yeudiel Pacheco de Fox Sports, reveló que el defensor Ángel Chávez ya se encontraba en la ciudad de Guadalajara para presentar exámenes médicos y físicos para oficializar su llegada al chiverío para el 2026.

Hay que recordar que la negociación por este zaguero proveniente del Necaxa se suscitó en un intercambio por la carta del también defensor Raúl Martínez, quien no venía recibiendo oportunidades con el primer equipo rojiblanco desde hace varios meses.

El zaguero que debutó con Veljko Paunovic, tuvo una considerable baja de juego después del escándalo en el que estuvo involucrado junto a Cristian Calderón y Alexis Vega en el que habrían metido mujeres a un hotel de concentración en Toluca. Posteriormente, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior que le complicó el retomar su mejor versión futbolística.

¿Chivas traerá a otro defensa central?

En medio de la temporada de rumores se han mencionado varios defensores para convertirse en refuerzos; sin embargo, recientemente se confirmó que la directiva del chiverío no lanzará oferta por Eduardo Águila, por lo que se desconoce si buscarán otro refuerzo en esa zona o si se la jugarán con lo que tienen.

¿En dónde jugó Ángel Chávez en el Apertura 2025?

El defensor es canterano del Necaxa, en donde ha llevado todo su proceso de fuerzas básicas; sin embargo, para el Apertura 2025 se fue prestado al Tepatitlán para que continuara con su proceso de crecimiento y consolidación, en donde jugó en 14 partidos, sumando mil 97 minutos y colaborando con dos goles para los Alteños.