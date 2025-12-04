Chivas recibió un duro golpe el último fin de semana tras perder contra Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo cosechado en el Apertura 2025 parece que Amaury Vergara aprendió y decidió volver a sacar la cartera para concretar la llegada de tres refuerzos de calidad para el Clausura 2026. A Ángel Sepúlveda se sumaría la llegada de Brian Gutiérrez y la de un central. ¿Cuántas angustias nos habríamos ahorrado si el dueño comprendía esto?

No hay dudas de que el mercado de pases que se llevó adelante para el último torneo fue clave debido a que llegaron jugadores que marcaron la diferencia en el Rebaño Sagrado. Se estima que se invirtieron cerca de 15 millones de dólares por tres jugadores, Diego Campillo, Efraín Álvarez y Bryan González, que se pusieron la playera más pesada de México y rindieron, mientras que el cuarto que llegó libre, Richard Ledezma, y pagó creces cada centavo que se colocó en su cuenta bancaria.

De todas maneras, el Apertura 2025 dejó en evidencia que Gabriel Milito necesita reforzar puestos que sintieron la ausencia de jugadores por lesión a lo largo del campeonato como fue el caso de Diego Campillo ante Cruz Azul. Es por este motivo que Jesús Bernal reveló que Amaury Vergara entendió, finalmente, que tiene que invertir para marcar la diferencia en la Liga MX y convertirse en candidato al título.

Amaury Vergara quiere invertir dinero en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El dueño del equipo, Amaury Vergara, está dispuesto a abrir la cartera. Hay que recordar que el torneo pasado lo hicieron y lo hicieron bien. Hoy se espera que ocurra lo mismo. El dueño del equipo está dispuesto a seguir invirtiendo porque quiere consolidar a estas Chivas. Que no sea una llamarada de petate. Que el equipo se convierta en Tigres, Toluca, Monterrey, América y Cruz Azul que están constantemente entrando a Liguilla. El plan es seguir ahí, peleando por clasificar y ya después que pase lo que tenga que pasar”, expresó el periodista de ESPN.

Y agregó: “En ese sentido entiende Amaury Vergara que necesita inversión, que necesita seguir haciendo crecer a este equipo. Desprenderse de esas piezas que ya no tengan cabida y poner jugadores de calidad. Ese es un poco del plan que tienen contemplado en este mercado”.

¿Cuántos refuerzos pretende Chivas para el Clausura 2025?

En el mismo reporte, Jesús Bernal reveló que el Guadalajara busca cerrar la llegada de tres jugadores. “Podrían llegar tres refuerzos a Chivas. Ya está el tema de Sepúlveda, ya está el tema de Brian González y por ahí podría sumarse uno más en la defensa central”, comentó el periodista de ESPN.