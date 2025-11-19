Chivas se alista de la mejor manera para el duelo contra Cruz Azul, pero el mercado de pases ya se instaló en su agenda. Diferentes reportes señalan que el Guadalajara va en busca de un defensor, sino que también de un centro delantero y la gran pregunta que surge es quiénes integran esa lista nombre. Es por este motivo que repasamos el perfil de Magnus Francisco López, el mexiconoruego que la rompe en Europa.

Lamentablemente la actualidad señala que son pocos los jugadores que se destacan de la mejor manera como 9. Tras varios torneos, Armando González aparece como un faro entre los atacantes nacionales en el campeonato de goleo del Apertura 2025 junto a Joao Pedro y Paulinho.

A pesar de la escasez de centrodelanteros, Chivas tendría pensado no renovar a Alan Pulido y Chicharito Hernández, y ceder a Teun Wilke. Ante la posible salida de estos tres jugadores es claro que quedarán al menos dos plazas a llenar en plantilla rojiblanca ante el regreso de Ricardo Marín de Puebla, por lo que Gabriel Milito podría subir de Tapatío o Sub21 a Sergio Aguayo, Vladimir Moragrega o Leonardo Torres.

Chicharito Hernández anotó cuatro goles desde que regresó a Chivas en torneos oficiales. (Foto: IMAGO7)

De darse esta situación tanto los Cabritos como las fuerzas básicas del Guadalajara estarían diezmadas y necesitarían refuerzos en esa zona. Como decíamos al principio, la gran pregunta que surge a qué jugador irían a buscar, ya que el talento en esa posición no sobra. La experiencia reciente indica que apostar por jugadores veteranos, como Brandon Vázquez o Ángel Sepúlveda, no sería la mejor opción cuando no rindieron Pulido y Chicharito.

Magnus Francisco López una gran opción para Chivas

A diferencia de otras épocas Chivas comenzó a rebuscar la forma de fichar jugadores debido a que se los venden muy caro y son de baja calidad, por lo que han buscado aquellos hijos de mexicanos que nacieron en otras latitudes. Una gran opción que se le puede abrir al Guadalajara para solucionar su problema en el ataque es Magnus Francisco López.

El atacante de 19 años, de padre mexicano y madre noruega, no para de anotar goles en el Nordstrand IF de la tercera división de Noruega. En la presente temporada lleva anotados 15 goles en 21 partidos, según lo informado por Transfermarkt.

Según lo analizado por Área Técnica MX en su canal de YouTube, el atacante de 1,92 metro se destaca por ser un jugador alto fuerte y con una carrera. En los videos que compartió dicho medio se ve que gana en altura, que tiene pegada y que se perfila bien para encontrar los espacios para recibir de cara portería.

Por otro lado, Fernando Herrera, analista en Área Técnica MX, reveló en octubre de este año que lleva anotados 78 goles en Noruega, cifra con las que superó los 68 goles de Herling Halagan en su paso por su país. Sin dudas, un futbolista en desarrollo que el Guadalajara le puede sacar el máximo provecho