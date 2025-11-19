Chivas se prepara de la mejor manera para llegar al cruce contra Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Ayer el Guadalajara regresó a la práctica y Gabriel Milito decidió tener en la práctica a Samir Inda, canterano que enamoró a la afición con un golazo ante Necaxa. ¿Se suma a la convocatoria para enfrentar a la Máquina en la Fiesta Grande?

Sin dudas uno de los grandes motivos por los que Javier Mier y Alejandro Manzo apostaron por el entrenador argentino es por la forma en la que trabaja con los canteranos. Sin embargo, solo lo hace en aquellos jugadores que estén técnica, física y psicológicamente preparados para afrontar la responsabilidad de jugar en el Guadalajara como sucedió con Santiago Sandoval.

Ayer Chivas regresó a los trabajos con cinco ausencia por lesión y convocatorias por a la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Diego Campillo y Miguel Tapias. Sin embargo, Gabriel Milito decidió subir a la práctica en Verde Valle a Samir Inda, quien quedó liberado tras no alcanzar los Cuartos de Final de la Liguilla con Tapatío.

El canterano, que debutó de la mejor manera con Chivas en el primer equipo, realizó interescuadras con el equipo suplente. En un video publicado por el club en X se lo ve presionando para recuperar el rápidamente el balón.

Samir Inda y su golazo ante Necaxa

Como decíamos, Samir Inda ya tuvo su estreno en Chivas debido a que vio acción en la victoria contra Necaxa. En el segundo tiempo ingresó y en una contra remató cruzado para anotar un golazo y el 3-1 final contra el equipo de Fernando Gago.