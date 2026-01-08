La rivalidad que existe entre Chivas y América es la más pasional de todo el futbol mexicano debido a las diferentes ideologías que representa cada institución, en donde varios futbolistas se han convertido en leyendas gracias a sus actuaciones en este tipo de partidos; sin embargo, uno de los más importantes para el Rebaño es sin duda Joel Sánchez.

El Tiburón era un defensor fuerte y pícaro que solía desesperar a los delanteros rivales, en donde una de sus víctimas favoritas fue Luis García cuando el exdelantero militaba en las Águilas, perdiendo la cabeza en el Clásico Nacional del Invierno de 1996 que terminó con triunfo rojiblanco de 5-0.

Durante el podcast en el que el Doctor colabora junto a Christian Martinoli, recordaron aquella expulsión en donde el exgoleador admitió que golpeó al Tiburón, aunque aseguró que le “valía madre”, si la comparaba con la que sufrió en el Mundial de 1994 con México.

“La del Clásico me valía madre. Pinche Joel Sánchez, lo reventé y cómo vivió de esa pinche expulsión. Sí le metí un patadón. El Tiburón, pinche actor de tres varos (…) Sí lo reventé. Sergio Pacheco me increpó y le dije: ‘vete a chingar a tu madre. Vete para allá’. Reventé a Joel Sánchez y después fue una hecatombe de cinco a cero”, recordó el exdelantero en el podcast Farsantes con Gloria.

Sin embargo, Joel Sánchez le respondió con ironía a aquella jugada, asegurando que disfrutó el ver la expulsión de García Postigo y posteriormente el resultado que favoreció brutalmente a favor del Rebaño.

“Se ardió un poco el doctorcito de papel Luis García. Encima ni me dolió la patadita que me dio, fue más el gusto de verlo salir encabronado y goleado. Alguna vez que coincidimos recordamos la jugada con risas, bueno yo con carcajadas igual que Christian Martinoli”, escribió el exjugador del chiverío en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue aquel Clásico en el que Luis García fue expulsado?

El Clásico Nacional del Inverno de 1996 se convirtió en una herida que sigue calando en el orgullo del América debido a que el Guadalajara le propinó una goleada de escándalo en el que los tapatíos fueron inmensamente superiores desde el arranque del encuentro.

Debido al baile que el Rebaño le estaba propinando a las Águilas, Luis García perdió la cabeza, pese a que apenas iban 1-0, barriéndose sobre Joel Sánchez, por lo que el silbante de inmediato le mostró el cartón rojo, en donde la tarea se le facilitó a los tapatíos que sellaron la goleada por 5-0.