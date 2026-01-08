En Chivas lo tienen muy claro y su deseo es encontrarle cabida cuanto antes a Érick Gutiérrez en otro club para este Clausura 2026, en donde las negociaciones con Pachuca habrían avanzado desde hace varias semanas, aunque sigue sin poderse cerrar el acuerdo.

Es cierto que la principal dificultad para acomodar al Guti en otro equipo de la Liga MX es su alto salario, lo que ha ahuyentado a algunos interesados; sin embargo, con los Tuzos habría una vieja rencilla que saldría a relación en este momento.

Y es que el reportero Jesús Hernández, reveló que entre los hidalguenses no guardan un grato recuerdo de Mariel Duayhe, representante de Érick Gutiérrez, debido a la forma en la que habría forzado su salida de la escuadra pachuqueña para llevárselo al PSV.

“No está tan fácil porque Armando Martínez, está enojado por cómo Mariel Duayhe sacó al Guti del Pachuca. Que el Guti forzó su salida del Pachuca a la mala.

“Nadie se los va a pagar, pero en México nadie les va a pagar 1.4 al mes (millones de pesos)”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Mariel Duayhe, también causó molestia en Chivas

Debido a las facilidades que concretó la representante de Érick Gutiérrez para agilizar el traspaso del mediocampista del PSV al Guadalajara, los dirigentes rojiblancos le guardaron buena estima, por lo que la agente habría pedido el favor de sumar al redil a otro de sus futbolistas y se trató de Bruce El-Mesmari.

El mediocampista llegó libre procedente del América; sin embargo, no tuvo el nivel para ganarse un lugar en el primer equipo y rara vez jugó con el Tapatío, por lo que se marchó por la puerta de atrás, ocasionando el malestar entre los dirigentes de Chivas.