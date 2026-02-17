Todo Chivas está ilusionado con quedarse con el Clausura 2026 debido a que mantiene un paso perfecto en el torneo y viene de superar por la mínima diferencia a un América que fue dominado por completo. Tras este brutal inicio todo el Guadalajara comienza a ver que piezas claves del equipo no estarán presentes en la Liguilla. En medio de este contexto, destapan que Amaury Vergara sería el único en poder cambiar este apoyo que firmó con la directiva del Tri.

El pasado 12 de noviembre Javier Aguirre dejó claro en que todos los clubes de la Liga MX, incluyendo el Guadalajara, firmaron ceder jugadores tras la fase regular del Clausura 2026 y que el dueño del conjunto rojiblanco lo entendió. “A Amaury se lo dije: ‘Eres el más complicado en esto’. Solo para la Liguilla. Si me quita seis mexicanos, me traigo seis extranjeros para la Liguilla. ¿Cómo le hace Chivas? Me dijo: ‘No te preocupes Javier. Adelante (Gesto de firma)’. Amaury, fantástico”, respondió el Vasco a Azteca Deportes.

Con el brutal inicio que tiene Chivas todo el mundo se ilusiona con pelear por el Clausura 2026, por lo que la afición no quiere que la Selección Mexicana se lleve a sus jugadores para preparar el debut en la Copa del Mundo ante Sudáfrica. Todo indica que no hay vuelta atrás, pero César Huerta reveló en su canal de YouTube que el único que puede cambiar este acuerdo firmado es Amaury Vergara.

Amaury Vergara firmó ceder jugadores tras la fase regular de la Liguilla (Foto: IMAGO7)

“Hay una sola alternativa y un solo camino. ¿De qué depende? Depende total y absolutamente de una sola persona. De Amaury Vergara Zataraín porque es él quien firmó el convenio con la gente de Selecciones Nacionales. Javier Aguirre, junto a la dirigencia de selecciones, fue a tocar puerta con todos los dueños del futbol mexicanos, le explicaron el plan de trabajo y les pidieron su firma en una carta de compromiso y apoyo en la que todos los dueños aceptaron respaldar a la Selección Mexicana cediendo a los futbolistas al término de la jornada 17 de nuestro torneo. Accediendo así a jugar la Liguilla sin seleccionados”, reveló el periodista de Diario As.

Y agregó: “Solamente depende del propio Amaury Vergara. Si él tiene alguna intención de ver primero a Chivas por la selección él es el único que puede hablar para tratar si puede disolver un acuerdo que ya está firmado”. En el mismo reporte, César Huerta señaló que es muy difícil que Amaury Vergara falte a su palabra y que no sería extraño que de cambiar las condiciones la Selección Mexicana no convoque a los cuatro o cinco jugadores que son tenidos en cuenta por el Vasco Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

¿Qué jugadores de Chivas convocaría Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

Según lo reportado por David Medrano, Javier Aguirre convocaría la misma lista de jugadores que enfrentaron a Panamá y Bolivia para el amistoso contra Islandia. De esta manera, todo indica que Chivas cederá a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. A ellos habría que ver qué va a suceder si el Vasco decide llevar a Diego Campillo, José Castillo y Efraín Álvarez.