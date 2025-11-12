La Selección Nacional de México se prepara para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo 2026 en la que será anfitrión. De cara a la cita mundialista, Javier Aguirre destacó la respuesta de Amaury Vergara cuando estuvo de acuerdo en que le citen futbolistas al Rebaño Sagrado en plena Liguilla para la preparación a la Copa del Mundo.

Uno de los comentarios que se escucha en las mesas de futbol es que el Vasco es una persona con un carácter fuerte y que impone condiciones si quieren trabajar con él. Para la cita mundialista da la sensación que volvió a hacerlo debido a que demandó que se le cedan los jugadores con mucha antelación para la preparación al debut en la Copa del Mundo.

Una de las grandes polémicas que afecta al Guadalajara para la Liguilla del Clausura 2026 es que se sabe que perderá jugadores claves para la Liguilla. En diálogos con TV Azteca, Javier Aguirre reveló que Amaury Vergara estuvo de acuerdo con esta propuesta cuando le advirtió que iba a ser el más perjudicado.

Amaury Vergara de acuerdo con perder jugadores para el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“A Amaury se lo dije: ‘Eres el más complicado en esto’. Solo para la Liguilla. Si me quita seis mexicanos, me traigo seis extranjeros para la Liguilla. ¿Cómo le hace Chivas? Me dijo: ‘No te preocupes Javier. Adelante (Gesto de firma)’. Amaury, fantástico”, expresó el Vasco sobre Amaury Vergara.

Javier Aguirre habló de la Hormiga González

En la misma charla, el entrenador de la Selección Mexicana habló de Armando González y su convocatoria. “Soy un convencido de la meritocracia. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés je, je, je. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven. Tenemos un promedio de 26.4 de edad”, comentó el Vasco.